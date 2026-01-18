فدراسیون مصر برعکس سرمربی تیم ملی کشورش عمل کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر در دیدار رده بندی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه شنبه ۲۷ دی رو در روی تیم ملی نیجریه قرار گرفت و با واگذاری نتیجه در ضربات پنالتی در رده چهارم این دوره از مسابقات قرار گرفت. صحبت های ابراهیم حسن سرمربی تیم ملی مصر پیش از دیدار با سنگال در مرحله نیمه نهایی و انتقاد از میزبانی کشور مراکش باعث ایجاد جنجال در رسانه های این کشور شد.

سایت «skynewsarabia» در این رابطه نوشت: «ابراهیم حسن» سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، به دلیل اظهاراتش درباره وضعیت اقامت تیم ملی مصر در شهر «طنجه» مورد انتقاد تعدادی از فعالان قرار گرفت.

حسام (ابراهیم) حسن گفته بود که تیم ملی در هتل اقامت نداشته و در «پانسیون» بوده و بازیکنان نتوانستند بخوابند زیرا «پشه» در محل زیاد بوده است؛ این موضوع مربوط به ترتیب محل اقامت قبل از دیدار مقابل سنگال در نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا بود.

این اظهارات باعث جنجال شد و تعدادی از فعالان مراکشی و مصری‌های مقیم طنجه واکنش نشان دادند و ویدیوهایی از هتلی که تیم ملی مصر در آن اقامت داشته منتشر کردند. هتلی که ۵ ستاره و امکانات بالایی داشته است.

ویدیوها نشان داد که هتل با امکانات لوکس و منظره‌ای رو به دریا در منطقه اصلی طنجه قرار داشته و این موضوع انتقادها از ابراهیم حسن را افزایش داد.

در همین حال «هانی ابو ریده» رئیس فدراسیون فوتبال مصر نامه‌ای به کشور مراکش و فوزی لقجع رئیس فدراسیون فوتبال مراکش، ارسال کرد و از میزبانی خوب تیم ملی مصر در جام ملت‌های آفریقا و همچنین از برگزاری منظم این مسابقات توسط مراکش تقدیر و تشکر کرد.

این تشکر فدراسیون فوتبال مصر ساعاتی پس از انتقاد ابراهیم حسن از طرف مراکش انجام شد.

در متن بیانیه فدراسیون فوتبال مصر آمده است: سطح بالای سازماندهی، زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی که مراکش ارائه داد، تنها یک دستاورد ملی مراکش نیست بلکه موجب افتخار جهان عرب بوده و نمونه‌ای است که می‌تواند به ارتقای فوتبال آفریقا به سطوح حرفه‌ای‌تر و متمایز کمک کند.