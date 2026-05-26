تمجید رئیس فدراسیون فوتبال مصر از صلاح/ او امید یک ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، هانی ابوریده رئیس فدراسیون فوتبال مصر از محمد صلاح تمجید کرد و گفت او آرزوهای مردم مصر را برای رساندن تیم ملی به بهترین جایگاه در جام جهانی ۲۰۲۶ حمل می‌کند.

رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود و تیم ملی مصر در گروه هفتم این مسابقات با تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و ایران هم‌گروه است.

ابوریده در گفتگو با رسانه رسمی فدراسیون فوتبال مصر اظهار داشت: مسیر محمد صلاح با پیراهن تیم ملی مصر، نمونه‌ای الهام‌بخش از اراده و تلاش است و او اکنون آماده است تا آرزوهای مردم مصر و کل جهان عرب را در جام جهانی ۲۰۲۶ رهبری کند.

او افزود: فدراسیون فوتبال مصر سطح جدیدی از جاه‌طلبی را برای این رویداد در نظر گرفته که متناسب با جایگاه ستاره‌های بزرگ این تیم است.

رئیس فدراسیون ادامه داد: شلوغی و فشار فوتبال اروپا هرگز باعث نشده صلاح از انجام وظیفه ملی خود دور شود.

او همچنین تأکید کرد که تمرکز کامل صلاح در حال حاضر روی هدف بزرگ یعنی هدایت تیم ملی مصر است، بدون توجه به آینده باشگاهی‌اش؛ موضوعی که نشان‌دهنده انگیزه بالای او برای رقم زدن تاریخ است.

ابوریده اضافه کرد: محمد صلاح دیگر فقط یک بازیکن نیست، بلکه به یکی از نمادهای مهم ورزش در جهان عرب تبدیل شده و هواداران از شرق تا غرب جهان عرب به او به چشم یک سفیر بزرگ فوتبال نگاه می‌کنند.

او ادامه داد: صلاح به خوبی مسئولیت این جایگاه را درک می‌کند و توانایی دارد فشارها را به انگیزه و خلاقیت تبدیل کند و الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

رئیس فدراسیون همچنین گفت: حمایت کامل خود را از صلاح اعلام می‌کنم و به توانایی او به عنوان ستون اصلی تیم ملی مصر ایمان دارم و مطمئن هستم در جام جهانی آینده عملکرد درخشانی خواهد داشت.

او در پایان به خاطرات درخشان صلاح اشاره کرد؛ از جمله نقش او در صعود مصر به جام جهانی ۲۰۱۸ پس از ۲۸ سال و همچنین عملکردش در نسخه قبلی جام جهانی، و ابراز امیدواری کرد که این بار بتواند با عبور از ناکامی‌های گذشته، یک حضور تاریخی و ماندگار رقم بزند.