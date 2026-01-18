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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

داداشی: هشدار هواشناسی در خراسان شمالی در پی فعالیت ۲ سامانه صادر شد

داداشی: هشدار هواشناسی در خراسان شمالی در پی فعالیت ۲ سامانه صادر شد

بجنورد-مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی از فعالیت سامانه‌های بارشی، ماندگاری هوای سرد و صدور هشدار نارنجی هواشناسی از سه‌شنبه خبر داد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بجنورد اظهار کرد: هشدار هواشناسی در خراسان شمالی در پی فعالیت ۲ سامانه صادر شده است.

وی گفت: هشدار اول که شامل فعالیت سامانه بارشی و تشدید سرما می‌شود، از صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا صبح پنجشنبه دوم بهمن ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: هشدار دوم نیز که دربردارنده وزش باد شدید تا بسیار شدید است از سه‌شنبه‌شب تا چهارشنبه‌شب در تمامی مناطق استان فعالیت می‌کند.
داداشی ادامه داد: کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و محورها، ماندگاری هوای سرد همراه با یخ‌بندان، اختلال در ترددهای جاده‌ای و شهری و انسداد مسیرهای کوهستانی از جمله مخاطرات سامانه‌های فوق هستند.
وی ضمن توصیه به هم استانی‌ها از رفتن به سفرهای غیرضرور، خاطرنشان کرد: لغو فعالیت‌های کوهنوردی، عایق‌بندی کنتورها و لوله‌های آب برای محافظت از یخ‌زدگی و مدیریت مصرف انرژی از دیگر نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
کد مطلب 6724156

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