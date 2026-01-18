داداشی: هشدار هواشناسی در خراسان شمالی در پی فعالیت ۲ سامانه صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بجنورد اظهار کرد: هشدار هواشناسی در خراسان شمالی در پی فعالیت ۲ سامانه صادر شده است.

وی گفت: هشدار اول که شامل فعالیت سامانه بارشی و تشدید سرما می‌شود، از صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا صبح پنجشنبه دوم بهمن ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: هشدار دوم نیز که دربردارنده وزش باد شدید تا بسیار شدید است از سه‌شنبه‌شب تا چهارشنبه‌شب در تمامی مناطق استان فعالیت می‌کند.

داداشی ادامه داد: کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و محورها، ماندگاری هوای سرد همراه با یخ‌بندان، اختلال در ترددهای جاده‌ای و شهری و انسداد مسیرهای کوهستانی از جمله مخاطرات سامانه‌های فوق هستند.

وی ضمن توصیه به هم استانی‌ها از رفتن به سفرهای غیرضرور، خاطرنشان کرد: لغو فعالیت‌های کوهنوردی، عایق‌بندی کنتورها و لوله‌های آب برای محافظت از یخ‌زدگی و مدیریت مصرف انرژی از دیگر نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.