به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، پنجاهمین گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

این گزارش در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی خزانه‌داری کل کشور و توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه شده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ (سه‌ماهه دوم سال جاری)تهیه شده و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور ارائه به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.

در همین راستا و در اجرای تکلیف قانونی مذکور، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت از سال ۱۳۹۵ با راه‌اندازی سامانه مربوطه در بستر شبکه دولت، اقدام به دریافت گزارش‌های الکترونیکی فصلی و سالانه از دستگاه‌های اجرایی کشور کرده است.

بر پایه اطلاعات منتشرشده، تاکنون با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، بیش از ۲۴۴ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور و از بیش از پنج هزار نقطه گزارشگری دریافت شده که بر مبنای آن، ۵۰ گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال شده است.