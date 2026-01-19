  1. استانها
  2. البرز
۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

چالش اجرایی زیرگذر میدان حصارک هر چه سریعتر برطرف شود

چالش اجرایی زیرگذر میدان حصارک هر چه سریعتر برطرف شود

کرج-رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج گفت:چالش اجرایی زیرگذر میدان حصارک هر چه سریعتر برطرف شود. چون با بهره برداری از پروژه زیرگذر مطالبه شهروندان منطقه تحقق می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی صبح دوشنبه در خصوص اجرای پروژه تقاطع غیر عمسطح خوارزمی-شهید بهشتی اظهار کرد: پروژه تقاطع خوارزمی-شهید بهشتی در کمیسیون عمران مجدداً با حضور مدیران زیربط بررسی شد و اولویت با رعایت مسائل قانونی و فنی طرح و پروژه است.

وی در مورد چالش اجرایی مطرح شده در باب تداخل پروژه با گالری ایستگاه مترو در کمیسیون عمران نکاتی یادآور شد و ادامه داد: طرح مصوب با تایید و تصویب مشاورین شهردار و قطار شهری،مدیران فعلی و سابق سازمان قطار شهری و حوزه فنی عمرانی نهائی و اجرائی شده است و با توجه به موقعیت جغرافیایی این تقاطع از اهمیت بالایی برخوردار است و کمیسیون نسبت به اجرای این تقاطع اهتمام جدی را دارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در پایان ضمن تاکید بر اجرای تقاطع غیر همسطح خوارزمی شهید بهشتی گفت: مدیریت شهری باید با تمام توان و جدیت در چهارچوب مسائل فنی و قانونی اقدام لازم را در جهت شروع اجرای این تقاطع که مطالبه یک دهه شهروندان غرب شهر کرج و محله کم برخوردار حصارک است اجرا کند.

کد مطلب 6724782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار