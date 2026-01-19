چالش اجرایی زیرگذر میدان حصارک هر چه سریعتر برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی صبح دوشنبه در خصوص اجرای پروژه تقاطع غیر عمسطح خوارزمی-شهید بهشتی اظهار کرد: پروژه تقاطع خوارزمی-شهید بهشتی در کمیسیون عمران مجدداً با حضور مدیران زیربط بررسی شد و اولویت با رعایت مسائل قانونی و فنی طرح و پروژه است.

وی در مورد چالش اجرایی مطرح شده در باب تداخل پروژه با گالری ایستگاه مترو در کمیسیون عمران نکاتی یادآور شد و ادامه داد: طرح مصوب با تایید و تصویب مشاورین شهردار و قطار شهری،مدیران فعلی و سابق سازمان قطار شهری و حوزه فنی عمرانی نهائی و اجرائی شده است و با توجه به موقعیت جغرافیایی این تقاطع از اهمیت بالایی برخوردار است و کمیسیون نسبت به اجرای این تقاطع اهتمام جدی را دارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در پایان ضمن تاکید بر اجرای تقاطع غیر همسطح خوارزمی شهید بهشتی گفت: مدیریت شهری باید با تمام توان و جدیت در چهارچوب مسائل فنی و قانونی اقدام لازم را در جهت شروع اجرای این تقاطع که مطالبه یک دهه شهروندان غرب شهر کرج و محله کم برخوردار حصارک است اجرا کند.