به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح خسارات وارده به زیرساختهای عمران، ترافیک و مدیریت شهری در سطح شهر کرج در پی مسائل اخیر، اظهار کرد: این خسارات سنگین نیازمند اقدام فوری برای بازگرداندن چهره شهر به حالت عادی است.
به گفته رحیمی، در حوزه حمل و نقل شامل دوربینها، اتوبوسها، چراغهای راهنمایی، تابلوها، ایستگاههای اتوبوس و خط ویژه اتوبوس (BRT)، بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
وی افزود: خسارت در حوزههای عمران، مناطق، آتشنشانی و نردهها و سایر موارد، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: تأمین این خسارتها باید از درآمدهای شهری صورت پذیرد، که متأسفانه موجب عقب ماندن برخی پروژهها و از اولویت خارج شدن تعدادی دیگر خواهد شد.
دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی پارلمان شهر، برآورد اولیه خسارت تخریب و آتشسوزی حدود ۲۰ مسجد در سطح شهر را حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و تأکید نمود که مرمت این مساجد از جمله وظایف حوزه شهری است و شهرداری کرج باید با همراهی اعضای شورا، تمهیدات لازم را برای رساندن وضعیت به حالت تقریباً مناسب پیش از ماه مبارک رمضان اتخاذ کند.
رحیمی در باب اتفاقات اخیر گفت: گوش سپردن به فرامین و راهبریهای رهبر فرزانه انقلاب را فصل الخطاب و رمز عاقبتبخیری مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و نقشآفرینی مردم عزیز کشورمان و به تبع آن شهروندان فهیم و عاقل شهر کرج در روز تاریخی و یومالله ۲۲ دیماه و همراهی نکردن با عوامل تخریبگر، اغتشاشگران، عوامل موساد و منافقین را نشان از هوشیاری شهروندان فهیم برشمرد.
رحیمی در پایان از زحمات بیدریغ و هوشمندانه عوامل امنیتی، سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، و همچنین شهردار محترم، مدیران، نیروها و عوامل خدمات شهری و عوامل درمانی شهر تقدیر و تشکر کرد.
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