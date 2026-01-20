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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

خسارت هزار میلیارد تومانی به زیرساخت‌های عمرانی و ترافیکی کرج

خسارت هزار میلیارد تومانی به زیرساخت‌های عمرانی و ترافیکی کرج

کرج-رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج، برآورد اولیه خسارات وارده به زیرساخت‌های شهری در پی حوادث اخیر را بیش از یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح خسارات وارده به زیرساخت‌های عمران، ترافیک و مدیریت شهری در سطح شهر کرج در پی مسائل اخیر، اظهار کرد: این خسارات سنگین نیازمند اقدام فوری برای بازگرداندن چهره شهر به حالت عادی است.

به گفته رحیمی، در حوزه حمل و نقل شامل دوربین‌ها، اتوبوس‌ها، چراغ‌های راهنمایی، تابلوها، ایستگاه‌های اتوبوس و خط ویژه اتوبوس (BRT)، بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

وی افزود: خسارت در حوزه‌های عمران، مناطق، آتش‌نشانی و نرده‌ها و سایر موارد، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این مقام مسئول تأکید کرد: تأمین این خسارت‌ها باید از درآمدهای شهری صورت پذیرد، که متأسفانه موجب عقب ماندن برخی پروژه‌ها و از اولویت خارج شدن تعدادی دیگر خواهد شد.

دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی پارلمان شهر، برآورد اولیه خسارت تخریب و آتش‌سوزی حدود ۲۰ مسجد در سطح شهر را حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و تأکید نمود که مرمت این مساجد از جمله وظایف حوزه شهری است و شهرداری کرج باید با همراهی اعضای شورا، تمهیدات لازم را برای رساندن وضعیت به حالت تقریباً مناسب پیش از ماه مبارک رمضان اتخاذ کند.

رحیمی در باب اتفاقات اخیر گفت: گوش سپردن به فرامین و راهبری‌های رهبر فرزانه انقلاب را فصل الخطاب و رمز عاقبت‌بخیری مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و نقش‌آفرینی مردم عزیز کشورمان و به تبع آن شهروندان فهیم و عاقل شهر کرج در روز تاریخی و یوم‌الله ۲۲ دی‌ماه و همراهی نکردن با عوامل تخریبگر، اغتشاشگران، عوامل موساد و منافقین را نشان از هوشیاری شهروندان فهیم برشمرد.

رحیمی در پایان از زحمات بی‌دریغ و هوشمندانه عوامل امنیتی، سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، و همچنین شهردار محترم، مدیران، نیروها و عوامل خدمات شهری و عوامل درمانی شهر تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 6725815

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