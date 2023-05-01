تحمل بار مسئولیت اداره راهداری از سوی شهروندان کرج

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی مبادی و خروجی‌های شهر کرج که با حضور معاونین عمران، شهرسازی و ترافیک، رئیس سازمان سیما و منظر، مدیران و مشاور مربوطه برگزار شد گفت: با توجه به بیانات نماینده محترم ولی فقیه در استان و پیگیری اعضای محترم شورا در آذرماه سال گذشته این موضوع در کمیسیون عمران بررسی و در بودجه ۱۴۰۲ جهت ساماندهی ورودی و خروجی‌های شهر کرج ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری به تنهایی موظف به ارائه خدمات در برخی محدوده‌ها نیست، از کم کاری اداره کل راهداری در اجرای خدمات مربوط به خود سخن گفت و افزود: این اداره کل، بار وظایف خود را بر دوش شهروندان و شهرداری رها کرده است.

رحیمی ضمن اشاره به این موضوع که اداره کل راهداری مدیریت مسافرت‌های بین شهری در ایام پیک سال را بر عهده خود مردم گذاشته است، اضافه کرد: این اداره کل، حفظ و نگهداری مسیرها و زیباسازی ورودی و خروجی شهر را نیز در حیطه وظایف خود ندانسته و این در حالی است که خود را محق بهره‌برداری تجاری از فضاها و اماکن تجاری بین مسیر می‌داند.

علیرضا رحیمی جهت تشریح روشن‌تر موضوع، از پروژه قزلحصار سخن گفت و افزود: طبق دعوت از مسئولان مربوطه اداره کل راهداری توافقی مبنی بر اجرای اقدامات عمرانی در ضلع شرق مسیر از سوی شهرداری و انجام خدمات عمرانی، روشنایی و اصلاح پل‌های عابر پیاده از سوی این اداره کل صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: با وجود رخ دادن حوادث و خسارت‌های مالی و جانی متعدد شهروندان، مجموعه مدیریت شهری به منظور ارتقای سطح ایمنی شهروندان با صرف حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، اقدامات لازم اعم از جدولگذاری، نصب تجهیزات لازم ترافیکی، لوله گذاری به طول ۱۴ کیلومتر برای جمع آوری آب‌های سطحی مسیر را انجام داد اما همچنان دستگاه متولی خدمات ناقصی را به اجرا درآورد.

رحیمی ضمن دعوت مدیرکل اداره راهداری جهت پاسخ به اعضای شورا و شهروندان به صحن علنی شورای شهر، تأکید کرد: علاوه بر آن ضروری است تکلیف دیگر وظایف این اداره کل در زیباسازی و ایمن سازی ورودی‌ها و خروجی‌های شهر نیز مشخص شود.