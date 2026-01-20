تخصیص زمین برای ۱۸۳ هزار واحد مسکونی کارکنان و کارگران صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد در حوزه مسکن کارکنان و کارگران شرکت‌های صنعتی و معدنی پیشران، برای ۱۸۲ هزار و ۹۱۹ واحد مسکونی، زمین به مساحت ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار اختصاص یافته است. پس از انجام فرایند کارشناسی، برای ۱۳۴ هزار و ۵۶۴ واحد مصوبه صادر شده است. از نظر وضعیت اجرایی، ۱۳۹ هزار و ۸۹ واحد در مرحله طراحی و ۸ هزار و ۶۰۰ واحد نیز در مرحله آماده‌سازی قرار دارند.

براساس این گزارش، در برنامه اجرایی مسکن کارکنان صنایع برای ۲۴ صنعت شهر، ۲ هزار و ۷۸۷ هکتار زمین برای ۳۲ هزار و ۹۴۵ واحد در نظر گرفته شده است. بیشترین مساحت و تعداد واحدها به استان یزد اختصاص دارد که ۵ صنعت شهر با مجموع ۷۲۰ هکتار زمین و ۱۵ هزار واحد را شامل می‌شود و رتبه دوم متعلق به استان خوزستان است که ۸ صنعت شهر با مجموع ۲۴ هکتار زمین و ۲ هزار و ۵۳۸ واحد در این استان پیش‌بینی شده است.

همچنین در زمینه برنامه اجرایی و عملکرد فناوری‌های نوین ساخت، ۴۵ قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۴۱ واحد منعقد شده که تاکنون ۱۱ هزار و ۱۶۰ واحد محقق شده است. در این میان، استان مرکزی با تحقق ۱۰۰ درصد هدف خود، ۲ هزار و ۴۸۲ واحد در قالب یک قرارداد و استان البرز با ۱۸۶۵ واحد در قالب ۳ قرارداد پیشرو در تحقق کل هدف هستند. استان فارس نیز با تحقق ۴ هزار و ۷۷۶ واحد از ۵ هزار و ۳۳۶ واحد پیش‌بینی شده، بیشترین تعداد واحد در بخش عملکرد فناوری‌های نوین ساخت را به خود اختصاص داده است.

در بخش مشارکت پروژه‌های جاری سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون قرارداد اجرای ۴۸ پروژه در قالب مشارکت منعقد شده و یا در شرف انعقاد قرار دارد. ظرفیت واحدپذیری این پروژه‌ها حدود ۵۳ هزار واحد و حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان (همت) اعلام شده است.

از میان این پروژه‌ها، ۱۴ پروژه با ظرفیت ۶ هزار و ۵ واحد و حجم سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار میلیارد تومان (همت) مربوط به دولت چهاردهم است که ۵۳ درصد از کل پروژه‌های مشارکتی در جریان سازمان را شامل می‌شود.

همچنین، پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تعداد ۲۶۳۷ قطعه زمین به مساحت ۱۳۶ هکتار برای تولید انبوه مسکن به روش فروش اقساطی واگذار شده است.

سازمان ملی زمین و مسکن از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۱۷۶ مدرسه در سایت‌های مساکن حمایتی تکمیل و به بهره‌برداری رسانده است. در دولت چهاردهم نیز برای ساخت ۴۶۷ مدرسه تفاهم‌نامه منعقد شده که عملیات ساخت ۸۰ مدرسه به ظرفیت ۸۱۰ کلاس آغاز شده و با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۳.۷ درصد در حال اجرا هستند.

همچنین، در حوزه خدمات انتظامی، از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن ۳۵ کلانتری در سایت‌های مسکن حمایتی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است. در دولت چهاردهم ساخت ۲۲ کلانتری آغاز شده و با متوسط پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجرا است.

براساس این گزارش، از ابتدای قانون جهش تولید مسکن نیز ۳۹ مسجد در سایت‌های مسکن حمایتی تکمیل و بهره‌برداری شده و در این دولت ساخت ۶۳ مسجد آغاز شده که با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصد در حال اجرا است.