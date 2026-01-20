بارش برف و مه گرفتگی در محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف در شامگاه سه شنبه در مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: هم اکنون در محورهای پاتاوه-دهدشت ، یاسوج-اقلید، یاسوج-شیراز و یاسوج-باغچه سادات -جلیل بارش برف گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در مناطق گرمسیری استان نیز شاهد بارش باران هستیم، اظهار کرد: همه محورهای استان لغزنده هستند لذا از رانندگان درخواست می شود از سفرهای غیر ضرور خودداری کرده و در صورت تردد زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد به رانندگان توصیه کرد هنگام تردد از محورهای کوهستانی از سالم بودن سیستم گرمایشی و پر بودن باک خودرو اطمینان حاصل کرده و فاصله طولی را رعایت کنند .

وی با بیان اینکه همه محورهای مواصلاتی استان به جز گردنه بیژن باز هستند، یادآور شد:شماره تلفن های 141 مرکز مدیریت راه ها و 110 پلیس آماده ارائه خدمات به مردم در رابطه با آخرین وضعیت راه های استان است.