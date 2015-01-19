برفگیرشدن صدهاخودرو درمحور سمیرم- یاسوج/ راهداران یاسوجی به کمک آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدت ها انتظار به سر رسید و از بامداد امروز بارش برف در دامنه های زاگرس مرکزی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

هم اکنون بارش برف در شهرستانهای بویراحمد و دنا ادامه دارد و این دو شهرستان را کاملا سفید پوش کرده است.

تعطیلی ۱۵۱ مدرسه در دنا/ لغو پرواز تهران به یاسوج

این بارشها در شهرستان دنا موجب تعطیلی ۱۵۱آموزشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی در این شهرستان شد.

همچنین تنها پرواز روزانه فرودگاه یاسوج لغو شد و هواپیمای تهران به یاسوج ترجیح داد از فرودگاه مهرآباد بلند نشود.

به گفته مسئولین، همه راههای اصلی کهگیلویه و بویراحمد به جز جاده باغچه به سادات باز بوده و تردد در آنها در جریان است.

با این حال محور کوهستانی سمیرم به یاسوج در منطقه پل قره واقع در استان چهار محال و بختیاری از بامداد تا صبح امروز مسدود بوده و صدها خودرو و دهها اتوبوس مسافربری شهرهای جنوبی در این محور برفگیر شدند.

این در حالی است که به گفته شاهدان عینی هیچ اقدامی برای بازگشایی این محور از سوی راهداران چهارمحال و بختیاری انجام نگرفت و این راهداران کهگیلویه و بویراحمد بودند که به منطقه اعزام شده و اقدام به بازگشایی این محور کردند.

محور یاسوج به سمیرم یکی از جاده های ملی کشور است که استانهای جنوبی را به مرکز کشور متصل می کند.

تردد درمحورهای ارتباطی به کندی در جریان است

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تردد در همه محورهای منتهی به یاسوج در جریان است اما به دلیل لغزندگی جاده ها این تردد به کندی انجام می شود.

ممتاز جهانگیری در خصوص انسداد محور یاسوج به سمیرم اظهار داشت: این منطقه جزء محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد نبوده اما صبح امروز گروهی از راهداران و دستگاههای راهداری استان به منطقه اعزام شدند و اقدام به بازگشایی محور کردند.

وی بیان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی در هیچ کدام از محورهای ارتباطی استان وجود ندارد.

جهانگیری همچنین به احتمال انسداد برخی محورهای روستایی اشاره کرد و گفت: پس از بازگشایی و روان سازی محورهای اصلی، کار بازگشایی محورهای روستایی انجام می شود.

تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به وجود چندین گردنه برف گیر در محورهای ارتباطی یاسوج به اقلید، یاسوج به شیراز، یاسوج به سی سخت و یاسوج به سمیرم، تردد در این محورها را تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر دانست.

منوچهر سیاهپور افزود: همه این محورها باز هستند و تردد در آنها به کندی در جریان است.

وی بیان داشت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ حادثه یا در این محورها رخ نداده است.

سیاهپور اظهار داشت: تمام نیروهای راهداری و پلیس راه در محورهای ارتباطی استان حضور داشته و بر روند عبور و مرور نظارت دارند.

وی با بیان اینکه بارش ها باعث کاهش دید افقی شده است، از رانندگان خواست فاصله طولی را با خودروهای دیگر رعایت کنند.

سیاهپور بیان کرد: از رانندگان خواست تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.