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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۶

تصادف ۲ پراید در اصفهان ۵ فوتی و ۲ مصدوم داشت

تصادف ۲ پراید در اصفهان ۵ فوتی و ۲ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از فوت ۵ جوان ۱۸ تا ۲۵ سال و مصدومیت ۲ نفر دیگر در تصادف ۲ پراید در شهر اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۲۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه دو خودروی پراید با یکدیگر برخورد کرده‌اند، ادامه داد: این حادثه در انتهای اردستانی کنارگذر لاله اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام سه کد ۱۱۵ برای این حادثه ابراز کرد: در این حادثه ۵ جوان ۱۸ تا ۲۵ سال جان باختند.

وی اضافه کرد: چهار نفر از این افراد در صحنه جان باختند و یک نفر نیز در بیمارستان امین فوت کرده است.

عابدی گفت: همچنین این حادثه ۲ مصدوم داشت که به بیمارستان امین منتقل شد.

کد مطلب 6726956

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    نظرات

    • سه دو یک ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
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