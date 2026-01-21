تصادف ۲ پراید در اصفهان ۵ فوتی و ۲ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۲۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در این حادثه دو خودروی پراید با یکدیگر برخورد کردهاند، ادامه داد: این حادثه در انتهای اردستانی کنارگذر لاله اتفاق افتاده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام سه کد ۱۱۵ برای این حادثه ابراز کرد: در این حادثه ۵ جوان ۱۸ تا ۲۵ سال جان باختند.
وی اضافه کرد: چهار نفر از این افراد در صحنه جان باختند و یک نفر نیز در بیمارستان امین فوت کرده است.
عابدی گفت: همچنین این حادثه ۲ مصدوم داشت که به بیمارستان امین منتقل شد.
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