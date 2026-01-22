۲۵ درصد کارکنان سازمان دامپزشکی از خانواده ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حسینیمقدم شامگاه چهارشنبه در چهارمین یادواره ملی شهدای دامپزشکی کشور و مدافعان امنیت که در استان مازندران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای دامپزشکی و مدافعان امنیت، اظهار کرد: این شهیدان با ایثار جان خود، مسیر عبودیت، ولایتمداری و خدمت خالصانه را به ما آموختند.
وی با اشاره به نقش شهدای امنیت در مقابله با توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی افزود: شهدای بصیر با ایستادگی در برابر جریانهای معاند و طراحیهای دشمنان، اجازه ندادند اهداف شوم آنان محقق شود و امنیت کشور را با خون خود تضمین کردند.
مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در امور ایثارگران با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا تصریح کرد: خانوادههای شهدا، سرمایه معنوی ملت ایران هستند و ما خود را وامدار صبر، استقامت و ایمان این عزیزان میدانیم.
حسینیمقدم با اشاره به جایگاه ایثارگران در بدنه سازمان دامپزشکی کشور گفت: این سازمان افتخار دارد که حدود ۲۵ درصد از کارکنان آن از خانوادههای ایثارگران، شهدا، جانبازان و رزمندگان هستند و بیش از یکهزار و ۶۰۰ نفر از همکاران ما بهطور مستقیم به بیوت ایثار و شهادت منتسباند.
وی این ظرفیت انسانی را پشتوانهای ارزشمند برای ادامه مسیر خدمت دانست و خاطرنشان کرد: اتصال سازمان دامپزشکی به فرهنگ ایثار و شهادت، تضمینکننده سلامت، تعهد و روحیه جهادی در انجام مأموریتهای این مجموعه است.
مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره، ابراز امیدواری کرد که نور معنویت شهدا همواره راهنمای خدمتگزاران نظام و ملت ایران باشد.
نظر شما