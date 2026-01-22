مدیران برای درگذشت رضا رویگری پیام تسلیت نوشتند؛ در فقدان هنرمند متعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، بنیاد سینمایی فارابی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن برمهانی معاون سیما با انتشار پیام هایی جداگانه درگذشت رضا رویگری بازیگر و خواننده فقید کشورمان را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت رضا رویگری

وزیر فرهنگ در پیامی درگذشت هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر فرهنگ آمده است:

«درگذشت پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر، زنده‌یاد رضا رویگری را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و عموم دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم.

ایشان در زمره هنرمندانی بود که عمر پربار خود را وقف اعتلای هنر و فرهنگ این سرزمین کرد. نام او با آثار ماندگار هنری‌اش در عرصه‌های مختلف پیوندی ناگسستنی دارد؛ آثاری که نه‌تنها بیانگر تعهد، صداقت و عشق او به هنر بودند، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای فرهنگ ملی به شمار می‌آیند و بی‌گمان آیندگان نیز از آن بهره‌مند خواهند شد.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی خواستارم.»

در فقدان هنرمندی که اسلام خواهی ایرانیان را برای همیشه ثبت کرد

در پیام تسلیت محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آمده است:

«هوالحبیب

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت هنرمند گران‌قدر و برجسته، مرحوم رضا رویگری را به خانوادهٔ محترم ایشان، دوستان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

هنر اصیل او نه تنها در آفرینش نقش‌های گوناگون که محبوب‌ترینشان «کیان ایرانی» بود تا نوای «ایران، ایران» برای نسل‌های مختلف مردمان این سرزمین یادآور نورانیت و تقدس خاک ایران عزیز بود.

مردی که در اوج دوران اختناق اسلام‌خواهی ایرانیان را با صدا و جسارتش برای همیشه ثبت و ضبط کرد.

مهر این هنرمند فقید در جان مردم و اثر جاودانش در هنر متعهد کشور همیشه زنده خواهد ماند.از درگاه خداوند برای ایشان، رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم.»

نام و آثار نمایشی و موسیقایی رضا رویگری در دل ها ماندگار شد

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما هم در پیام تسلیت خود نوشته است:

«بسمه تعالی

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

در آستانه فرارسیدن چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب، یادِ هنرمندی در دل‌ها ماندگار شد که صدا و نقش‌هایش به مهر وطن و دوران خاطره‌انگیز نهضت اسلامی ملت پیوند خورده است.

رضا رویگری، خواننده نغمه جاودان «ایران، ایران، ایرانِ» آن روزها و بازیگر نقش «کیان ایرانی» در مجموعه نمایشی درخشانِ «مختارنامه» نمادی از آزادگی و غیرت هنرمندان فرهیخته و میهن‌دوستی بود که با نقش‌آفرینی‌های متنوع و ارزشمند او و هم‌تباران اصیل و متعهدش، در قاب تلویزیون و در آینه جان مخاطبان حک شد.

درگذشت این هنرمند مردمی را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و ایرانیان هنرپرور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای او، غفران و رحمت بی‌پایان و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.»

در فقدان هنرمندی که تئاتر اولین خانه او بود

در پیام رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آمده است:

«خبر درگذشت زنده‌یاد رضا رویگری، بار دیگر حسرتی بر دل جامعه هنری و تمامی هنردوستان عرصه هنرهای نمایشی گذاشت.

کارگاه نمایش و تئاتر اولین خانه این هنرمند برجسته بود؛ صحنه‌ای که در آن خوش درخشید و صد حیف که صحنه، سال‌ها از هنرنمایی او دور ماند اما یاد و نام او همواره در میان تمامی اهالی هنر ماندگار است و نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل او در سینما و تلویزیون تا همیشه در حافظه تاریخی مردم هنردوست ایران‌زمین باقی خواهد ماند.

هیچکس نیست که نوای «ایران ایران» او را نشنیده و بازی بی‌نظیرش در نقش کیسان ایرانی سریال «مختارنامه» را ندیده باشد.

هنر عرصه جاودانگی است و رضا رویگری با حضور بی‌مانندش در این عرصه تا همیشه جاودانه.

با کمال تاسف و تاثر درگذشت هنرمند فقید هنرهای نمایشی رضا رویگری را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و تمامی هنردوستان تسلیت می‌گویم.»

ثبت نقش های ماندگار در حافظه جمعی مردم ایران

بنیاد سینمایی فارابی هم در پیامی ضایعه درگذشت هنرمندپیشکسوت، زنده یاد «رضا رویگری» را به خانواده فرهنگ و هنر ایران تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی آمده است:

«با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران، زنده‌یاد رضا رویگری را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

ایشان با سال‌ها تلاش، تعهد و عشق به هنر، نقش‌هایی ماندگار در حافظه جمعی مردم ایران بر جای گذاشت. یاد و نام او هرگز از خاطر علاقه‌مندان فرهنگ و هنر نخواهد رفت؛ چرا که تصویرش بر پرده سینما و قاب تلویزیون زنده و الهام‌بخش باقی خواهد ماند.»

رویگری بخشی از حافظه جمعی مردم ایران‌ را شکل داد

محسن برمهانی معاون سیما در پیامی، درگذشت رضا رویگری هنرمند پیشکسوت را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«درگذشت هنرمند بصیر و پیشکسوت، زنده‌یاد رضا رویگری، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه هنر و رسانه کشور است. اویی که با صدایی رسا، چهره‌ای ماندگار و بازی هنرمندانه، بخشی از حافظه جمعی مردم ایران را شکل داد.

رضا رویگری در طول سال‌ها فعالیت هنری، با هنرنمایی در فیلم‌ها و سریال‌های خاطره‌ساز، همواره هنر را به‌مثابه وظیفه‌ای آرمانی می‌دید و ازاین‌رهگذر، جایگاهی ویژه در دل مخاطبان به‌دست آورد؛ نقش‌آفرینی‌های تأثیرگذار او در آثاری چون «مختارنامه» نشان از تسلط، باورپذیری و تعهد عمیقش به مضمون متعالی در هنر بازیگری داشت. او از جمله هنرمندانی بود که به آثارش هویت و اعتبار می‌بخشید.

گاهی وظیفه‌اش بازی برای نمایش عظمت یک شخصیت بزرگ بود، گاهی برای نمایش یک ضد قهرمان. گاهی صدایش برای ایران به ترانه‌سرایی بلند بود و گاهی اعلام مواضعش برای روشنگری حریتش را به‌رخ می‌کشید.

بی‌تردید، نام و یاد این هنرمند گرانقدر در تاریخ هنر ایران اسلامی زنده خواهد ماند و آثارش همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

درگذشت ایشان را به خانواده محترم، جامعه هنری و دوستدارانش تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»