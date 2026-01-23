شکری: ۵۰۰ خودرو گرفتار در برف در آذربایجان غربی امدادرسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه با اشاره به اینکه تمامی محورهای ارتباطی استان باز و تردد روان در آنها برقرار است، افزود: در حال حاضر در محور پیرانشهر_ تمرچین و گردنه قمطره شاهد برف و کولاک شدید در گردنه قوشچی مه گرفتگی همچنین در ارتفاعات استان نیز بارش پراکنده برف گزارش می شود.
وی یادآور شد: طی ۲۴ساعت گذشته ۲۵۱نفر از راهداران استان با استفاده از۱۵۶ دستگاه انواع ماشین آلات و مصرف ۱۲۶۵ تن شن و ماسه ۱۹۷۷ کیلومتر برف روبی در محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان ۱۶۰ محور روستایی رابطول ۷۹۰کیلومتر برف روبی کردند.
این مقام مسئول یادآورشد: در این مدت زمانی ۵۰۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر رهاسازی شدند.
وی خاطر نشان کرد: از رانندگان در خواست می شود با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر ادامه بارشها و کاهش محسوس دما، تا اوایل هفته آینده از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت سفر حتما زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.
شکری ادامه داد: شماره تلفن گویای ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات مردمی در خصوص وضعیت ترافیکی و جوی محورهای ارتباطی استان آذربایجان غربی می باشد لذا از هم استانی های عزیز تقاضا می شود در صورت ضرورت سفر از شرایط جوی محدوده سفر خود مطلع شوند.
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