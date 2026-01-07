کهگیلویه و بویراحمد میزبان ۳ جشنواره ملی در دهه فجر

امین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای دهه فجر در کهگیلویه و بویراحمد، این ایام را فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دانست.

وی افزود: استان در دهه فجر میزبان سه جشنواره ملی فیلم، «موسیقی فجر، هنرهای تجسمی و تئاتر خیابانی» دیگر برنامه‌های هنری نیز در این مدت برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از جشنواره‌های موسیقی در سال‌های گذشته، گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۱۵۰ نفر در مدت چند روز از جشنواره موسیقی فجر شرکت کردند.