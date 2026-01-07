  1. استانها
کهگیلویه و بویراحمد میزبان ۳ جشنواره ملی در دهه فجر

یاسوج-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از میزبانی این استان از سه جشنواره ملی در دهه فجر امسال خبر داد.

امین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای دهه فجر در کهگیلویه و بویراحمد، این ایام را فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دانست.

وی افزود: استان در دهه فجر میزبان سه جشنواره ملی فیلم، «موسیقی فجر، هنرهای تجسمی و تئاتر خیابانی» دیگر برنامه‌های هنری نیز در این مدت برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از جشنواره‌های موسیقی در سال‌های گذشته، گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۱۵۰ نفر در مدت چند روز از جشنواره موسیقی فجر شرکت کردند.

