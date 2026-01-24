تمهیدات ویژه برای شرایط جوی زمستانی در جنوب شرق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 14 تهران گفت:با توجه به اعلام هشدارهای هواشناسی همچنین بارش نزولات آسمانی شب وروز گذشته و در راستای حفظ ایمنی و رفاه شهروندان، نیروهای خدمات شهری و ستاد برفروبی در نقاط حساس و حادثهخیز نواحی ششگانه منطقه ۱۴در محورهای حساس و مستعد آبگرفتگی مستقر و تمهیدات لازم برای خدمت رسانی را اتخاذ کردند.
رباطی با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته همزمان با بارش باران و برف از جمله خیابان نیکنام شرقی، کندروی بزرگراه امام علی(ع)، خیابان خاوران، میدان سعیدی، خیابان امیر سلیمانی، بزرگراه شهید محلاتی، نبرد شمالی، ائمه اطهار، افراسیابی، حوضچههای صاحبالزمان(عج)، هجرت، بسیج، شهیدان ارتش و سایر نقاط حادثهخیز نواحی ششگانه صورت گرفت، افزود: در همین راستا، مخازن زردرنگ شن و نمک در سطح معابر، میادین و نقاط پرخطر جانمایی و آماده استفاده بوده و ستاد برفروبی منطقه بهصورت مستمر وضعیت معابر را رصد میکند.
رباطی با اشاره به اینکه ستاد برفروبی منطقه ۱۴ به حالت آمادهباش است تا تمهیدات لازم برای مقابله با بارش برف بکار گیرد، اعلام کرد: با توجه به کاهش محسوس دما و آغاز بارش برف، کلیه نیروهای خدماتی و ستاد برفروبی در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
معاون خدمات شهری منطقه ۱۴ در پایان با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان خاطرنشان کرد:از شهروندان محترم درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات زمستانی، با نیروهای خدمات شهری همکاری لازم را داشته باشند تا عبور و مرور ایمنتری در سطح منطقه برقرار باشد.
نظر شما