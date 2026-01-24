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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

​بزرگترین مزایده عمومی سراسری املاک مازاد بانک صادرات ایران آغاز شد

​بزرگترین مزایده عمومی سراسری املاک مازاد بانک صادرات ایران آغاز شد

​شرایط شرکت در بزرگترین مزایده عمومی سراسری املاک مازاد بانک صادرات ایران با عرضه ۳۱۳ ملک و با شرایط ویژه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فروش املاک مازاد این بانک با هدف اصلاح ساختارهای مالی، عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازتخصیص منابع منجمد بانک در مسیر تولید و اشتغال، مرحله دیگری از فروش املاک مازاد خود را آغاز کرد.

بنا براین گزارش، متقاضیان می‌توانند از یکم تا هفتم بهمن ماه نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام کنند. زمان بازگشایی پاکت‌های مزایده ۲۰ بهمن‌ماه اعلام شده است.

بانک صادرات ایران در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و با هدف اصلاح ساختار مالی و چابک‌سازی سازمانی، فرایند برگزاری مزایده‌ها و فروش دارایی‌های ثابت مازاد را با شتاب بیشتری دنبال کرده است. نتیجه این اقدامات راهبردی در ۹ ماهه نخست سال جاری، فروش ۱۳۰رقبه ملک مازاد بوده که ارزش ریالی آن نزدیک به ۲۰هزارمیلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 6730236

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