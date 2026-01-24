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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

حریق گسترده انبار چوب در مشهد مهار شد

حریق گسترده انبار چوب در مشهد مهار شد

مشهد- مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: با تلاش نفسگیر ۱۰۰ آتش نشان حریق انبار چوب در بلوار توس مشهد مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد حمیدرضا کافی نیا اظهار کرد: عصر شنبه پس از اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق گسترده کارگاه چوب در بلوار توس بلافاصله ۱۰۰ آتش نشان همراه با تجهیزات و ماشین آلات از ۱۶ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد افزود: همجواری این کارگاه با بافت مسکونی حساسیت عملیات را مضاعف کرد که با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان اطفای حریق این حریق از چند نقطه به اجرا درآمد و نهایتا در ساعت ۱۷:۳۳ مهار شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر آتش نشانان در محل، در حال لکه گیری هستند.

کد مطلب 6730246

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