حریق گسترده انبار چوب در مشهد مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد حمیدرضا کافی نیا اظهار کرد: عصر شنبه پس از اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق گسترده کارگاه چوب در بلوار توس بلافاصله ۱۰۰ آتش نشان همراه با تجهیزات و ماشین آلات از ۱۶ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد افزود: همجواری این کارگاه با بافت مسکونی حساسیت عملیات را مضاعف کرد که با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان اطفای حریق این حریق از چند نقطه به اجرا درآمد و نهایتا در ساعت ۱۷:۳۳ مهار شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر آتش نشانان در محل، در حال لکه گیری هستند.