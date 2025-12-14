خراسان جنوبی بر بام ایران جان؛ پخش ۱۹۸ برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آیینهدار صبح یکشنبه در نشست خبری با تشریح ابعاد برگزاری رویداد رسانهای «ایران جان» در خراسان جنوبی اظهار کرد: رویداد ملی ایران جان بر اساس سند تحول رسانه ملی و با هدف معرفی دقیقتر ظرفیتها، هویت و داشتههای استانها برای مردم ایران طراحی و اجرا شد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی به عنوان یکی از استانهای پیشرو، نقش برجستهای در این رویداد ایفا کرد.
وی با اشاره به اینکه تحلیل نتایج نظرسنجیهای ملی این رویداد به دلیل فرآیند علمی زمانبر است، افزود: نتایج نهایی نظرسنجیها پس از حدود یک ماه استخراج شد و نشان میدهد خراسان جنوبی در مقایسه با پنج استان برگزارکننده، از جایگاه مطلوبی برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه «خراسان جنوبی دیار دین، دانش و فرهنگ» به عنوان شعار این رویداد در استان انتخاب شد، گفت: اجرای این رویداد در آبانماه و همزمان با فصل گردشگری استان، با مشارکت گسترده دستگاهها و گروههای مردمی انجام شد.
آیینهدار، مردمیسازی رویداد را یکی از ویژگیهای شاخص ایران جان در خراسان جنوبی دانست و افزود: ۱۴ گروه مردمی در تولید محتوا مشارکت داشتند و برنامهها در تمامی شهرستانهای استان اجرا شد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی تأکید کرد: همچنین برای نخستینبار، اماکن گردشگری و شاخص استان به محل اجرای برنامههای زنده و ضبطی شبکههای سراسری تبدیل شد.
وی ادامه داد: در طول این رویداد، ۱۹۸ برنامه به مدت ۸ هزار و ۲۶۲ دقیقه از ۱۵ شبکه سراسری تلویزیونی پخش شد که این میزان حضور رسانهای در مقایسه با سایر استانها کمنظیر بوده است.
آیینهدار با اشاره به برگزاری ۹۵ جلسه درونسازمانی و برونسازمانی برای اجرای این رویداد گفت: این حجم از هماهنگی، تعامل و برنامهریزی، یک رکورد در اجرای رویدادهای رسانهای استان محسوب میشود.
وی تأکید کرد: ایران جان خراسان جنوبی، الگویی موفق از اجرای یک عملیات رسانهای هدفمند، مردمی و مبتنی بر سند تحول رسانه ملی بود که توانست ظرفیتهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و اقتصادی استان را در سطح ملی بهخوبی معرفی کند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای رسانهای رویداد ملی «ایران جان» در استان در بخش صدا گفت: در حوزه صدا در رویداد ایران جان- خراسان جنوبی ایران ۱۰۵ برنامه رادیویی با ۶ هزار و ۲۸۸ دقیقه برنامه در شبکههای مختلف رادیویی پیرامون ظرفیتهای خراسان جنوبی پخش شد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با این رویداد، پخش آزمایشی شبکه تخصصی «زعفران» در بستر تلویزیون تعاملی و سپهر آغاز شد که پس از طی مراحل نهایی، بهصورت رسمی افتتاح خواهد شد.
آیینهدار تأکید کرد: رویداد ایران جان در خراسان جنوبی نمونهای موفق از همافزایی رسانهای، تولید محتوای هدفمند و معرفی مؤثر ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و انسانی استان در سطح ملی بود.
وی با تشریح نتایج نظرسنجیهای ملی رویداد رسانهای «ایران جان» گفت: بر اساس نتایج نظرسنجی کشوری، خراسان جنوبی در میان پنج استان برگزارکننده این رویداد شامل اصفهان، فارس، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی در میزان مخاطب رتبه دوم را بعد از استان اصفهان به دست آورده است.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به رضایت عمومی از اجرای این عملیات رسانهای اظهار کرد: میزان رضایت مخاطبان از برگزاری رویداد ایران جان در خراسان جنوبی با ثبت عدد ۸۶.۷ درصد، بالاترین میزان رضایت در میان استانهای برگزارکننده بوده است.
