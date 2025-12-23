به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه ضیائیان عصر سهشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بر اساس گزارش صدا و سیمای استان، حدود ۶۱.۴ درصد مخاطبان از برنامه مطلع بوده و ۸۶.۷ درصد از محتوا رضایت داشتهاند.
وی ادامه داد: همچنین نگرش مثبت نسبت به استان در ۷.۱ درصد، تمایل به سرمایهگذاری در ۳.۴ درصد، افزایش شناخت از ظرفیتها و توانمندیهای استان حدود ۱۰.۳ درصد و آشنایی با اماکن گردشگری حدود ۱۰.۹ درصد گزارش شده است.
وی افزود: ایرانجان در معرفی استان بسیار موفق بود و توانست تصویر مثبت و امیدآفرین از محیط کسبوکار، ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد کند.
ضیائیان با اشاره به پیشنهادات دستگاههای اجرایی ادامه داد: ضرورت پیگیری وعدهها، تشکیل کارگروههای تخصصی و تدوین اسناد عملیاتی برای جذب سرمایهگذار، توسعه زیرساختهای حمل و نقل، آب و انرژی، تبلیغات و برندسازی مستمر، تسهیل مقررات و ارائه بستههای تشویقی مالی و تمرکز بر حوزههای دارای مزیت از جمله کشاورزی، گردشگری، معدن و صنایع دستی از اولویتهای مورد تأکید است.
وی تصریح کرد: با وجود موفقیت برنامه ایرانجان، همه دستگاهها بر لزوم پیگیری عملی رفع موانع زیرساختی و اجرای برنامههای حمایتی برای تحقق کامل دستاوردهای آن تأکید دارند.
علی کامیابی، قائم مقام مرکز خراسان جنوبی و دبیر رویداد ملی «ایرانجان»، با اشاره به نتایج این رویداد گفت: حدود ۸۷ درصد مردم از این برنامه در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند و نزدیک به ۵۵ درصد، این اقدام را در معرفی استان موثر دانستند.
وی افزود: تمرکز اصلی ما معرفی خراسان جنوبی به عنوان استانی امن و تسهیلگر برای سرمایهگذاری بود و محورهای اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گرفت.
کامیابی با اشاره به ویژهبرنامه «فرصت» اظهار داشت: در این برنامه ۳۰۰ فرصت سرمایهگذاری استان معرفی شد و هر قسمت شامل یک کارشناس و یک مسئول برای معرفی روشهای سرمایهگذاری بود. مدل این برنامه به گونهای بود که سایر استانها نیز از آن الگوبرداری کردند.
وی با بیان اینکه بیشترین تمرکز در معرفی صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی، معادن، زیرساختهای حمل و نقل، بحران گردشگری و بازارچههای مرزی بود، گفت: نتایج پس از برنامه نشان داد که شناخت مردم نسبت به اماکن دیدنی استان حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و علاقه به سرمایهگذاری در بخشهای زعفران، گیاهان دارویی، معادن، گردشگری و انرژیهای خورشیدی افزایش داشته است.
کامیابی در پایان تأکید کرد: ایرانجان موجب شد نگاه بیرونی به استان مثبت شود و همدلی در سطح استان برجسته گردد، به گونهای که تجربه این رویداد در جلسه مدیران صدا و سیما در مشهد ارائه و به عنوان نمونه موفق معرفی شد.
