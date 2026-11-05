به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید سلطانی، در نشست با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از اولویت‌های تأمین انرژی در استان دانست و اظهار کرد: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی کردستان که در ابتدای سال گذشته ۱۶ مگاوات بود، اکنون از ۲۵ مگاوات عبور کرده است.

وی با بیان اینکه روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید شتاب بیشتری بگیرد، افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، افزایش توان نیروگاه‌های خورشیدی استان به حداقل ۴۰ مگاوات تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از انرژی‌های پاک بیان کرد: بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های مشمول این قانون باید ۲۰ درصد برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.

سلطانی ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ای پنج‌ماهه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ادارات تدوین شده که بر اساس آن، ظرفیت این بخش از حدود یک‌ونیم مگاوات به ۶.۷ مگاوات افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تبعات مالی بی‌توجهی به این الزام قانونی عنوان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل تأمین نکردن سهم تعیین‌شده انرژی تجدیدپذیر، علاوه بر پرداخت بهای برق مصرفی، مشمول جریمه‌های قابل توجهی شده‌اند.

شناسایی ۴۰۶ مدرسه برای احداث نیروگاه خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در ادامه به اجرای طرح «میناب» در مدارس استان اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، ۴۰۶ مدرسه برای نصب نیروگاه خورشیدی شناسایی شده‌اند که ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای مجموع آن‌ها حدود دو مگاوات است.

سلطانی افزود: در مرحله نخست، اجرای طرح در ۹۰ مدرسه به پیمانکار واگذار شده و عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۲ مدرسه آغاز شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌ای برای مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری جهاد دانشگاهی، ۲۰ اداره پرمصرف استان به‌منظور ارزیابی وضعیت مصرف برق و شناسایی راهکارهای کاهش مصرف انتخاب شده‌اند.

سلطانی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه، اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه‌های انرژی دستگاه‌ها بدون ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات اداری است.