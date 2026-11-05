به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، از کشف یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد و جزئیات این عملیات انتظامی را تشریح کرد.

شناسایی مزرعه رمزارز با اقدامات پلیسی

سرهنگ مهدوی‌کیا در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵ بروجرد با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی یک محل فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: پس از شناسایی محل مورد نظر و هماهنگی قضائی، مأموران انتظامی با حضور کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق از این مکان بازرسی کردند که در نتیجه آن، ۹ دستگاه ماینر فعال و غیرمجاز استخراج رمزارز کشف شد.

ضبط ۹ دستگاه ماینر به ارزش ۲۷ میلیارد ریال

فرمانده انتظامی بروجرد ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را ۲۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در جریان این عملیات، یک نفر دستگیر و یک واحد صنفی مرتبط با فعالیت غیرمجاز نیز پلمب شد.

سرهنگ مهدوی‌کیا ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متهم به همراه تجهیزات مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز، بر پیگیری و اقدام قانونی در برابر موارد شناسایی‌شده تأکید کرد.