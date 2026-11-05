به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو در فاصله ۴ روز تا آغاز مسابقات تکواندو در چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان در سنگال گزارشی از شرایط تکواندوکاران و نحوه برگزاری مسابقات منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۲ نوامبر (۱۷ تا ۲۱ آبان) در سنگال برگزار می‌شود؛ رویدادی تاریخی که برای نخستین بار میزبانی یک رقابت المپیکی را به قاره آفریقا می‌آورد. رقابت‌های تکواندو در این دوره از بازی‌ها از هشتم تا دوازدهم نوامبر (۱۷ تا ۲۱ آبان ماه) در مجموعه ورزشی «ایبا دیوپ» شهر داکار برگزار خواهد شد.

تکواندو از نخستین دوره بازی‌های المپیک جوانان در سال ۲۰۱۰ که در سنگاپور برگزار شد، همواره در برنامه این رویداد حضور داشته و در داکار ۲۰۲۶ نیز پس از دوومیدانی و شنا از نظر تعداد مدال‌های توزیعی در جایگاه سوم قرار دارد.

این مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد. رقابت‌های انفرادی طی روزهای ۸ تا ۱۱ نوامبر در ۱۰ وزن برگزار می‌شود. در بخش دختران اوزان ۴۴-، ۴۹-، ۵۵-، ۶۳- و ۶۳+ کیلوگرم و در بخش پسران اوزان ۴۸-، ۵۵-، ۶۳-، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

مسابقات تیمی مختلط روز ۱۲ نوامبر با حضور ۲۸ تکواندوکار از هفت کشور آلمان، اردن، عربستان سعودی، مکزیک، سنگال، تونس و ترکیه برگزار خواهد شد. این رقابت برای نخستین بار به‌عنوان یک رویداد رسمی مدال‌آور در بازی‌های المپیک برگزار می‌شود؛ چرا که در بازی‌های توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴ صرفاً جنبه نمایشی داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، در مجموع ۹۹ ورزشکار شامل ۴۹ پسر و ۵۰ دختر از ۶۵ کشور جهان به همراه تیم المپیک پناهندگان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

در میان شرکت‌کنندگان، پنج قهرمان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۶ تاشکند نیز حضور دارند. بنیامین سلطانیان از ایران در وزن ۷۳+ کیلوگرم پسران، «سی‌وو لی» از کره جنوبی در وزن ۴۹- کیلوگرم دختران، «اسدبک سمرانداروف» از ازبکستان در وزن ۵۵- کیلوگرم پسران، «گی‌یرمو لاباستیدا» از مکزیک در وزن ۶۳- کیلوگرم و «بشیر ادژیف» از روسیه در وزن ۷۳+ کیلوگرم، پنج مدال‌آور طلایی این رقابت‌ها هستند که در داکار به میدان خواهند رفت.

«راث گباگبی» تکواندوکار سرشناس ساحل عاج، نیز به‌عنوان الگوی ورزشی ورزشکاران در این دوره انتخاب شده است. الگوهای ورزشی در طول بازی‌ها با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های راهنمایی، تجربیات خود را در اختیار ورزشکاران جوان قرار می‌دهند. در مجموع ۳۱ ورزشکار برای ایفای این نقش انتخاب شده‌اند.

بازی‌های المپیک جوانان در سال‌های گذشته سکوی پرتابی برای حضور در جمع مدال‌آوران المپیک بزرگسالان بوده است. از جمله «جید جونز» بریتانیایی که در بازی‌های سنگاپور ۲۰۱۰ به مدال طلای المپیک جوانان دست یافت و پس از آن در المپیک‌های لندن ۲۰۱۲ و ریو ۲۰۱۶ نیز قهرمان شد.

«زید کریم» از اردن که در المپیک جوانان بوئنوس آیرس ۲۰۱۸ به مدال برنز رسید، در المپیک پاریس ۲۰۲۴ مدال نقره گرفت. «محمد خلیل جندوبی» از تونس نیز که در همان دوره به مدال برنز دست یافته بود، در المپیک توکیو ۲۰۲۰ نقره و در پاریس ۲۰۲۴ برنز کسب کرد. یا «سیف عیسی» مصری دیگر تکواندوکار موفق این رقابت‌ها، پس از کسب مدال برنز المپیک جوانان نانجینگ ۲۰۱۴، در المپیک توکیو ۲۰۲۰ نیز به مدال برنز دست یافت.

برگزاری نخستین رقابت المپیکی در قاره آفریقا و حضور نسل آینده تکواندو جهان، داکار ۲۰۲۶ را به رویدادی تاریخی برای این رشته تبدیل کرده است؛ مسابقاتی که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی چهره‌های جدید تکواندو در عرصه بین‌المللی باشد