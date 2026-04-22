به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه به همراه استاندار کرمانشاه با صدور پیامی، دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نماد تجلی اندیشه راهبردی امام خمینی(ره) در تشکیل یک نهاد انقلابی ـ مردمی برای پاسداری از اسلام و انقلاب توصیف کردند و با اشاره به تعبیر تاریخی ایشان مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»، تأکید کردند: این سخن امروز پس از دهه‌ها فداکاری و شهادت، به حقیقتی غیرقابل انکار در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شده است.

در این پیام، سالروز تأسیس سپاه پاسداران به عنوان زادروز «شجره طیبه‌ای» توصیف شده که هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت تا پاسدار حریم اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی و عزت و امنیت پایدار ایران باشد؛ نهادی که به تصریح این پیام، از روزهای نخست پیروزی انقلاب تاکنون در همه میدان‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی و صحنه‌های دفاعی و امنیتی، حضوری تحول‌آفرین و گره‌گشا داشته و عملاً تجلی آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط پرآشوب سال‌های اخیر و تلاش دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی، تصریح کرده‌اند که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی با طراحی جنگ‌ها و توطئه‌های پی‌درپی، در سودای فروپاشی نظام بودند، اما ایستادگی ملت آگاه ایران و وجود ارکان مقتدر انقلاب، به‌ویژه سپاه پاسداران، بار دیگر ثابت کرد که جمهوری اسلامی نه با توطئه فرو می‌ریزد و نه با حمله نظامی دچار عقب‌نشینی می‌شود.

در بخش دیگری از این پیام، با گرامیداشت یاد و نام دو فرمانده عالی‌رتبه سپاه، فرماندهان شجاع نیروی هوافضا و نیروی دریایی و ده‌ها سردار و صدها پاسدار شهید، تأکید شده است: شهادت مظلومانه و غیورانه آنان نه‌تنها خللی در اراده سپاه ایجاد نکرده، بلکه خون تازه‌ای در رگ‌های جبهه مقاومت جاری ساخته و عزم ملی برای ادامه نبرد تا شکست کامل دشمنان را دوچندان کرده است.

در این پیام با اشاره به نقش سپاه در استان کرمانشاه به عنوان دژ مستحکم غرب کشور و «سینه ستبر ایران اسلامی» آمده است: حضور جهادی، مؤمنانه و انقلابی پاسداران در این خطه، از توسعه زیرساخت‌های عمرانی و اجرای پروژه‌های کلان تا مهار تنش‌های آبی و مهم‌تر از همه، آمادگی رزمی در برابر تهدیدها و تجاوزهای دشمنان، بازتاب همان روحیه‌ای است که دشمنان را خشمگین و مردم را دلگرم و آسوده می‌سازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پایان این پیام، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای دفاع مقدس رمضان، این روز را به فرماندهان و پاسداران قرارگاه غرب نجف اشرف و سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) و خانواده‌های معظم شهدا تبریک گفته و با تأکید بر اینکه سپاه مظهر اقتدار و عزت ملی است، توفیقات روزافزون پاسداران را در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت زعامت فرماندهی کل قوا مسئلت کرده‌اند.