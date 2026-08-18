به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اداره فدرال کارت» (FCO) آلمان متوجه شد چارچوب شفافیت ردیابی اپلیکیشن اپل، برای اپلیکیشن‌های خود شرکت پیام‌ها و درخواست‌های رضایت مطلوب‌تری نسبت به اپلیکیشن‌های توسعه‌دهندگان شخص ثالث نمایش می‌دهد که این موضوع احتمال نقض قوانین رقابت را مطرح می‌کند.

اپل پس از اعلام دستور چهار ماه فرصت دارد تغییرات را اجرا کند. این تعهد به مدت هفت سال ادامه می یابد و تحت نظارت یک متولی قرار می گیرد. براساس تعهدات، پیام های پاپ آپ اخذ رضایت ردیابی داده ها مربوط به اپ های طرف ثالث باید جهت حذف عبارات و نمادهای بازدارنده باز طراحی و از لحاظ بصری و زبانی بی طرفانه شوند.

اپل در این باره گفت: هر چندما معتقدیم پیام های دریافت رضایت فعلی روشی شفاف، ساده و قابل فهم و موثر برای حفظ کنترل کاربران بر داده هایشان به شمار می رود که مقامات حفاظت از داده آلمان نیز با آن هم عقیده هستند، ما توافق کردیم طبق درخواست FCO تغییراتی در متن و فرمت پیام های مذکور ایجاد کنیم.

این شرکت در ادامه افزود با چنین تعهداتی می تواند به تامین ابزار در اروپا ادامه دهد. تغییرات مذکور در تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعمال می شود.

توسعه دهندگان طرف ثالث از جمله متا پلتفرم به دنبال داده های دقیق کاربران هستند تا آگهی های هدفمند روی دستگاه ها نمایش دهند. چنین فعالیتی بیش از کمپین های وسیع تر درآمدزایی ایجاد می کند.

این درحالی است که قبلا فرانسه و ایتالیا به ترتیب جریمه هایی ۱۵۰ و ۹۸.۶ میلیون دلاری را به دلیل چارچوب پیام های درخواست اجازه ردیابی داده ها برای اپل وضع کرده اند.