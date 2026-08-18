به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح سعیدی گراغانی، در بازدید از تعدادی از مراکز نگهداری و بستهبندی خرما در شهرستان ریگان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت شهروندان گفت: رعایت الزامات بهداشتی و قانونی در مراکز نگهداری و بستهبندی مواد غذایی ضروری است و با واحدهایی که سلامت مردم را تهدید کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی افزود: متصدیان مراکز نگهداری و بستهبندی خرما باید نسبت به رعایت اصول بهداشتی، شرایط مناسب نگهداری و ضوابط صنفی توجه جدی داشته باشند و در صورت برطرف نشدن نواقص در مهلت تعیینشده، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
در جریان این بازدید، وضعیت بهداشتی سردخانهها، شرایط نگهداری خرما، نحوه بستهبندی و رعایت ضوابط مربوط به عرضه این محصول مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس بررسیهای انجامشده، پنج واحد به دلیل وجود برخی نواقص و تخلفات شناسایی شدند که به متصدیان این واحدها برای برطرف کردن موارد مشاهدهشده تذکر داده شد.
همچنین برای رفع نواقص موجود و اصلاح شرایط، مهلت ۱۰ روزه تعیین شد و مقرر شد پس از پایان این مهلت، وضعیت واحدهای مذکور مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
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