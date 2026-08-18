به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی احسانی در تشریح این خبر گفت: هفته گذشته در پی اعلام گزارش قتل یک زن ۵۵ ساله در باغی در محور ابوالحیات به دشت ارژن از توابع شهرستان کوه‌چنار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این زن به وسیله طناب به قتل رسیده است که کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی قاتل شدند و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با بیان اینکه متهم ۴۶ ساله در تحقیقات انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلاف قبلی و سرقت طلاجات عنوان کرده است، گفت: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم ۵۰ گرم طلای مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ احسانی ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم خشن خاطرنشان کرد: پلیس در مسیر احقاق حق مردم، به‌ویژه در برخورد با جرائم خشن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.