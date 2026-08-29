آذری: انحصار در صنعت خودرو باید شکسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی قرار داریم، پس از جنگ فیزیکی که دشمنان با تصور شکست کشورمان آغاز کردند و در نهایت مجبور به عقبنشینی شدند، معادلات جنگ تغییر کرده و دشمنان به سمت فشارهای اقتصادی رفتهاند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز از محاصره اقتصادی و تلاش برای منزوی کردن اقتصاد ایران صحبت میشود اما اگر مشکلات داخلی کشور را بهدرستی حل کنیم بخش زیادی از این محاسبات اقتصادی دشمنان بیاثر خواهد شد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از آن است که داراییها و ظرفیتهای کشور در اختیار عدهای خاص قرار گرفته و باید تلاش کنیم این ظرفیتها از دست جریانهای فساد و رانت خارج شود چراکه همین مسائل اقتصادی میتواند کشور را با خطرات جدی مواجه کند.
آذری با بیان اینکه دشمن در کنار فشار اقتصادی به دنبال ایجاد روزنههایی برای ترویج ناامنی در داخل کشور است، تصریح کرد: وظیفه تکتک ما در این شرایط بسیار سنگین است و هر فرد باید وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد، تعهدی که هرکدام از ما در برابر وجدان خود، مردم و خون شهدایی داریم که برای حفظ تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند.
بحران انرژی مسئله کوچکی نیست
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع انرژی و سوخت گفت: یکی از مسائل عمده امروز کشور بحث انرژی و سوخت است و این موضوع مسئله کوچکی نیست.
وی با بیان اینکه همزمان با بحران انرژی، دولت درباره تغییر قیمت بنزین صحبت کرده است واین سخنان از طریق رسانهها به مسئولان دولت منتقل خواهد شد، افزود: این توصیه را به سران قوا و رئیسجمهور محترم خواهم داشت که اگر قرار است قیمت سوخت اصلاح و بهروز شود نسخه اصلاحات نباید مراجعه مستقیم به جیب مردم باشد.
آذری ادامه داد: ما مخالف اصلاح قیمت سوخت نیستیم و مجلس نیز میتواند درباره بهروز شدن قیمتها تصمیمگیری کند اما قبل از آن باید ساختارهای فسادزا و انحصارهای موجود اصلاح شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تمرکز تصمیمگیری در ایجاد مشکلات اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از یارانهها، سوبسیدها و تصمیمات اقتصادی در تهران متمرکز شده و همین تمرکز باعث شکلگیری مشکلات شده است، اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد، باید ساختار تصمیمگیری و نحوه توزیع منابع نیز اصلاح شود.
وی با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که فولاد و انرژی دارد و طبیعتاً باید توان تولید خودروهای باکیفیت و کممصرف را داشته باشیم اما امروز با تعداد زیادی خودروی پرمصرف مواجهیم که بخش قابل توجهی از سوخت کشور را مصرف میکنند.
آذری افزود: در روایت رسانه ها تعداد خودروهای پرمصرف کشور بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دستگاه عنوان شده است که گفته میشود بخش قابل توجهی از مصرف بنزین را به خود اختصاص میدهند، اگر این آمار حتی تا حدودی درست باشد باید پرسید چرا برای اصلاح این وضعیت اقدامی جدی انجام نمیشود؟
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما برای اصلاح این موضوع طرح داریم و آمادهایم در این زمینه به دولت کمک کنیم، مردم نیز باید در این اصلاحات نقش داشته باشند و نباید اصلاح ساختار سوخت فقط به معنای افزایش قیمت برای مصرفکننده باشد.
انحصار در صنعت خودرو باید شکسته شود
وی ادامه داد: انحصار در صنعت خودرو باید شکسته شود زیرا نمیتوان به خودروسازانی که دههها از حمایت مردم و دولت استفاده کردهاند اجازه داد همچنان با همان ساختار ادامه دهند و در عین حال قیمتها را افزایش دهند.
آذری با اشاره به افزایش قیمت برخی خدمات و قطعات خودرو گفت: در همین ایام شاهد افزایش قیمتها در بخشهای مختلف هستیم، اگر قرار است با فساد برخورد شود باید با پلههای بالای فساد نیز برخورد شود و مشخص شود چه اتفاقی افتاده که این حجم از نارضایتی در جامعه ایجاد شده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز در دنیا خودروهایی تولید میشوند که سوخت بسیار کمتری مصرف میکنند و آلودگی بسیار کمتری دارند بر همین اساس رانتهای مرتبط با خودرو، سوخت، مصرف بیش از اندازه و آلودگی باید اصلاح شود.
مردم باید امکان واردات خودروی کممصرف داشته باشند
وی درباره طرح پیشنهادی خود برای اصلاح بازار خودرو گفت: پیشنهاد ما این است که هر فرد بتواند با مشخصات و الگویی که دولت و مجلس تعیین میکنند، خودرویی وارد کند که حداقل مصرف سوخت و حداقل آلودگی را داشته باشد.
آذری افزود: برای این خودرو نیز باید ضوابط مشخصی درباره بیمه، نقلوانتقال و مالکیت در یک بازه زمانی معین وجود داشته باشد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاون اول رئیسجمهور نیز در روزهای اخیر از موضع قبلی درباره افزایش قیمت سوخت عقبنشینی کرده است، گفت: خواسته ما این است که ابتدا ساختارها اصلاح شوند و سپس درباره قیمت سوخت تصمیمگیری شود.
وی افزود: این مسئله فقط در حوزه خودرو و سوخت نیست و در بخشهایی مانند معادن و بانکها نیز مشکلات مشابهی وجود دارد که اگر اصلاح شوند زمینه برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان فراهمتر خواهد شد.
آذری خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی گفت: اگر قرار است با فساد برخورد شود باید با عوامل اصلی و پلههای بالای فساد برخورد شود و افرادی که با تصمیمات و عملکرد خود زمینه ایجاد نارضایتی عمومی را فراهم میکنند پاسخگو باشند.
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