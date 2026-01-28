رجی: توان مقابله نظامی با اسرائیل را نداریم؛زمان سخنرانی آتشین نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان، با تاکید بر اینکه توازن قوای نظامی با رژیم صهیونیستی همخوانی ندارد، تنها راه حل مشکلات امنیتی و حاکمیتی این کشور را مسیر دیپلماتیک دانست.
وزیر خارجه لبنان با انتقاد از بیانیههای تند و شعارهای ایدئولوژیک، خواستار بازگشت همهجانبه به اقتدار دولت و اجرای اصلاحات اقتصادی برای جلب حمایت قدرتهای جهانی شد.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان، در نشستی با عنوان «جایگاه لبنان در تحولات شتابان منطقهای و بینالمللی»، واقعیتهای سیاسی و نظامی جدید کشورش را تشریح کرد.
وی گفت: به دلیل تفاوت فاحش در موازنه قوا میان دولت لبنان و اسرائیل، حل مسائل امنیتی از طریق نظامی ممکن نیست.
وزیر خارجه لبنان مدعی شد: به دلیل شکست در «جنگ پشتیبانی» که حزبالله به تنهایی وارد آن شد، شرایط سختی برای آتشبس بر دولت لبنان تحمیل شده است.
وزیر خارجه لبنان خروج نیروهای اسرائیلی از نقاط مرزی، توقف حملات پهپادی به جنوب و بقاع، آزادی اسرای لبنانی و بازگشت امن مردم به خانههایشان را از اولویتهای فعلی دانست که تنها از طریق دیپلماسی محقق خواهند شد.
وزیر خارجه لبنان گفت: اکنون زمان صدور بیانیههای تند و شعارهای ایدئولوژیک نیست، بلکه زمان عمل فرا رسیده است تا هیچ بهانهای برای وقتکشی به دشمن داده نشود!
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