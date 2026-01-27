شهادت مجری لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد که در جریان حمله پهپادی روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه یک خودرو در مسیر حوش صور، علی نورالدین که پیشتر به عنوان مجری برنامه های دینی در این شبکه فعالیت می کرد به شهادت رسید.

بخش رسانه ای حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنایت ترور این فعال رسانه ای لبنانی یک جنایت جنگی به شمار رفته و کارنامه سیاه دشمن را در زمینه ارتکاب جنایت علیه اصحاب رسانه سنگین تر می کند.

در این بیانیه آمده است، دشمن صهیونیستی به دنبال هدف قرار دادن هر گونه فعالیت رسانه ای برای ممانعت از شنیده شدن صدای آزادی و حقیقت است. محافل سیاسی و رسانه ای لبنان باید صدای خود را به گوش مجامع بین المللی برای توقف این وحشی گری رژیم صهیونیستی برسانند.