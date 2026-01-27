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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

آلمان: به اوکراین پاتریوت نمی‌دهیم؛ خودمان لازم داریم!

آلمان: به اوکراین پاتریوت نمی‌دهیم؛ خودمان لازم داریم!

وزیر دفاع آلمان از عدم امکان ارسال سامانه های پاتریوت بیشتر به اوکراین از سوی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که کشورش نمی تواند به اوکراین سامانه های دفاع هوایی پاتریوت بدهد چرا که خود به این سامانه ها نیاز دارد.

وی اضافه کرد: ما نمی توانیم سامانه های پاتریوت بیشتری به اوکراین ارسال کنیم و منتظر دریافت محموله های جدید هستیم.

وزیر دفاع آلمان گفت: کشور ما کمک های زیادی به اوکراین در زمینه پدافند هوایی کرده و بیش از یک سوم این سامانه های موشکی را در اختیار اوکراین قرار داده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ژوئیه گذشته از طرح جدید ارائه کمک های نظامی به اوکراین خبر داد به طوری که واشنگتن به کشورهای اروپایی سلاح می فروشد و آنها نیز این سلاح ها را به اوکراین ارسال می کنند.

کد مطلب 6732703

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      احمق زلنسگی اعتماد به اینها اوکراین ویران کردی البته ترامپ نخواهد داد ترامپ اینها را برای استفاده اوکراین فروختیم

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