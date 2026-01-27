به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز سه شنبه در مصاحبه‌ با برنامه رادیویی «سِد و دوستان» در سخنانی اعلام کرد: اوضاع در گرینلند بسیار خوب پیش می‌ رود.

رئیس‌ جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اوکراین نیز گفت: امیدوارم دستیابی به راه حلی برای مناقشه اوکراین به زودی محقق شود. پایان جنگ اوکراین در راه است.

وی با تکرار عادت خودشیفتگی اش مدعی شد: وقتی برای دور دوم نامزد شده بودم، نمی‌دانستم که آنها ۸ جنگ دارند. من حتی به آن فکر هم نکرده بودم. من در نهایت ۸ جنگ را به پایان رساندم و معتقدم که نهمین جنگ در راه است!

پیش از این، ترامپ اعلام کرده بود که پس از دیدارش با مارک روته دبیرکل ناتو، طرح کلی توافق‌ های احتمالی در مورد گرینلند مشخص شده است.

وی سپس خاطرنشان کرد که «این توافق، در صورت نهایی شدن، یک راه حل قابل توجه برای آمریکا و همه کشورهای ناتو خواهد بود.»

لازم به ذکر است که گرینلند یک سرزمین خودگردان در پادشاهی دانمارک است. در سال ۱۹۵۱، واشنگتن و کپنهاگ علاوه بر تعهدات خود در ناتو، یک توافقنامه دفاعی ویژه گرینلند امضا کردند که بر اساس آن، آمریکا متعهد شد در صورت هرگونه تهدید نظامی از این جزیره دفاع کند.