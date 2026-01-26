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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۵۳

کاخ سفید: مذاکرات درباره جنگ اوکراین در امارات تاریخی است

کاخ سفید: مذاکرات درباره جنگ اوکراین در امارات تاریخی است

کاخ سفید مدعی شد که مذاکرات درباره جنگ اوکراین در امارات تاریخی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید درباره مذاکرات سه جانبه با اوکراین و روسیه در ابوظبی امارات مدعی شد که این مذاکرات تاریخی است.

لیویت گفت: ترامپ همچنان امیدوار به رسیدن به حل و فصل درگیری در اوکراین است.

سخنگوی کاخ سفید افزود: ترامپ اطلاعاتی از روند مذاکرات از مشاورانش از جمله ویتکاف و کوشنر را دریافت کرده است.

لیویت با دستاوردسازی برای ترامپ مدعی شد: تیم رئیس جمهور ترامپ موفق شد که دو طرف جنگ اوکراین را در یک میز گردهم جمع کند و گام‌ها را به سوی صلح نزدیک‌تر کند.

کد مطلب 6732662

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 0
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      ترامپ هرگز به صلح قدم برنمی دارد
    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 0
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      یک دیدار ساده ویک سفر بیخود را یک دست آورد مهم تلقی میکند

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