کاخ سفید: مذاکرات درباره جنگ اوکراین در امارات تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید درباره مذاکرات سه جانبه با اوکراین و روسیه در ابوظبی امارات مدعی شد که این مذاکرات تاریخی است.

لیویت گفت: ترامپ همچنان امیدوار به رسیدن به حل و فصل درگیری در اوکراین است.

سخنگوی کاخ سفید افزود: ترامپ اطلاعاتی از روند مذاکرات از مشاورانش از جمله ویتکاف و کوشنر را دریافت کرده است.

لیویت با دستاوردسازی برای ترامپ مدعی شد: تیم رئیس جمهور ترامپ موفق شد که دو طرف جنگ اوکراین را در یک میز گردهم جمع کند و گام‌ها را به سوی صلح نزدیک‌تر کند.