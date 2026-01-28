به گزارش خبرنگار مهر، وقتی اسم سرطان را می شنویم، ناخودآگاه ترس عجیبی از مردن به جان ما می افتد و فکر می کنیم به آخر خط زندگی رسیده ایم. در حالی که با اصلاح سبک زندگی، می توانیم این ترس را تا حدود زیادی از خودمان دور کنیم. زیرا، قریب به اتفاق سرطان ها، قابل پیشگیری هستند.
متاسفانه گرایش به سبک زندگی مدرن، علاوه بر اینکه ما را از داشتن جسم سالم دور می کند، باعث افزایش روزافزون بیماری های غیرواگیر می شود که سرطان، یکی از عوارض سبک زندگی ناسالم است.
علی مطلق، دبیر کارگروه ملی پیشگیری و کنترل سرطان، با اشاره به پیش بینی افزایش میزان بروز سرطان در کشور بر اساس مطالعات بینالمللی، گفت: اگرچه این افزایش، رقم قابل توجهی است، اما بخش عمده آن ناشی از رشد جمعیت، تغییرات محیط زیستی و سبک زندگی است. همین موضوع نشان میدهد که اگر بتوانیم آگاهی عمومی، فعالیت جسمی و تغذیه سالم را تقویت کنیم، آیندهای روشن در پیشگیری از سرطان در انتظار کشور خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد جمعیت ایران کمتر از پنج وعده میوه و سبزی در روز مصرف میکنند و نزدیک به ۶۰ درصد از فعالیت بدنی کافی برخوردار نیستند.
در همین حال، مطالعات جهانی نشان میدهد تشخیص زودهنگام یا آغاز سریع تر درمان، شانس بقای بیماران مبتلا به سرطان را افزایش می دهد.
سرطان مری
آرمان عبدی، فوقتخصص گوارش و کبد بالغین گفت: نوشیدن مداوم چای و مایعات با دمای بالا یکی از عوامل مهم و اثبات شده در افزایش خطر ابتلا به سرطان مری است و متأسفانه این عادت در کشور ما بسیار شایع است.
وی با عنوان این مطلب که مصرف مداوم مایعات بسیار داغ به ویژه چای باعث آسیب حرارتی مکرر به مخاط مری میشود، افزود: این آسیبهای تکرار شونده به مرور زمان میتوانند منجر به التهاب مزمن، تغییرات سلولی و در نهایت افزایش احتمال بروز سرطان مری شوند.
عبدی تاکید کرد: اصلاح سبک زندگی، کنترل وزن، تغذیه سالم، مدیریت استرس و... میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریهای گوارشی و به ویژه سرطان مری داشته باشد.
خطرات نیتریت و نیترات
در فرآوردههای گوشتی مانند سوسیس و کالباس، «نیتریت» به عنوان نگهدارنده و عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار میگیرد، اما مصرف بیش از حد آن میتواند منجر به تشکیل ترکیبات سمی و سرطانزا شود. همچنین نیتریت در بدن با هموگلوبین خون ترکیب شده و «متهموگلوبین» ایجاد میکند که توانایی انتقال اکسیژن به سلولها را کاهش داده و در موارد شدید میتواند موجب تنگی نفس و حتی خفگی شود.
سبزیجات، گوشتهای فرآوریشده و آب آشامیدنی از مهمترین منابع دریافت نیترات محسوب میشوند و در میان سبزیجات، سبزیهای برگی معمولاً بیشترین میزان نیترات را دارند.
مریم باقریان، فوق تخصص خون و انکولوژی، به عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش ریسک سرطان اشاره کرد و گفت: مصرف دخانیات، چاقی، کمتحرکی، مصرف خودسرانه دارو و رژیم غذایی حاوی غذاهای چرب و پرکالری، به ویژه غذاهای فستفودی، ثابت شده است که می توانند در طولانی مدت در بروز سرطانها، به ویژه سرطانهای دستگاه گوارش که شیوع بالایی در کشور دارند، نقش داشته باشند.
سرطان معده
زهرا کشت پور املشی، متخصص پرتو درمانی و آنکولوژی، گفت: مصرف بیش از حد ترشیجات و نمک، رژیم غذایی حاوی نمکسود مانند ماهی شور و غذاهای دودی، کمبود مصرف میوه، سبزیجات و فیبر و...، تاثیر زیادی بر ابتلا به سرطان معده دارد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل رژیم غذایی نامناسب و کمتحرکی، میزان ابتلا به سرطان معده در ایران نسبت به سایر کشورها بالاتر است.
آنچه مسلم است، آمار ابتلا به سرطانهای گوارشی رو به افزایش است که باید علت آن را در نوع تغذیه و سبک زندگی جستجو کرد.
استفاده مداوم از غذاهای فرآوریشده، فستفودها، نمک زیاد و...، روده و معده را تحت فشار قرار میدهد. این غذاها، هم محیط اسیدی دستگاه گوارش را تغییر میدهند و هم احتمال جهش سلولی را افزایش میدهند.
در کنار تغذیه، کمتحرکی، اضافهوزن و چاقی شکمی، فاکتورهایی هستند که به شکل مستقیم با افزایش خطر سرطان های دستگاه گوارش ارتباط دارند. بدن بیتحرک، سوختوساز کُندتری دارد و تجمع چربیهای مضر، زمینه التهابهای مزمن را فراهم میکند؛ التهابهایی که یکی از ریشههای اولیه در تشکیل تومورها هستند.
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