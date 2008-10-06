تغذیه سالم ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش را تا 40 درصد می کاهد

دکتر محمدرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به نقش تشخیص به موقع بیماری‌های دستگاه گوارش در جهت پیشگیری از ابتلا به سرطانهای این دستگاه افزود: مصرف غذای سالم حدود 30 تا 40 درصد از ابتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش را می‌کاهد.

وی خاطرنشان کرد: تنها سرطان قابل پیشگیری در دنیا سرطان‌های مری، معده و روده بزرگ است که در عین حال از شایع ترین بیماری‌هاست.

دکتر زالی تصریح کرد: خوردن میوه‌جات و سبزیجات تازه، پرهیز از خوردن غذاهای چرب و سرخ کرده، پرهیز از غذاهای فاسد و مصرف غذای سالم به همراه ورزش از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتلا به سرطان‌های شایع دستگاه گوارش است.

وی با اشاره به ارتقای سطح بهداشت عمومی، از کاهش ابتلا به سرطان معده در کشور خبر داد و افزود: البته با تغییر شیوه‌های تغذیه‌ای در جامعه و رواج عادات نامناسب غذایی، شیوع سرطان روده بزرگ هشدار دهنده است.

وی با تاکید بر تشخیص به موقع بیماری‌های دستگاه گوارش برای پیشگیری و درمان آن خاطرنشان کرد:وظیفه پزشکان در اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع برای تشخیص بیماری‌ها، به تشویق مردم برای پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش کمک می کند.

