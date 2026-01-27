به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان سلماسی درباره آخرین تلاش‌های انجام‌شده برای یافتن آخرین کوهنورد مفقود شده اعلام کرد: امروز با همکاری نیروی انتظامی، یک کواکوپتر مجهز، کل منطقه را به‌طور دقیق رصد و بازرسی کرد. متأسفانه با وجود پوشش گسترده هوایی، هیچ اثری از کوهنورد مفقود شده یافت نشد.

رئیس هیئت کوهنوردی استان همدان افزود: این پرواز هوایی در شرایطی انجام شد که تیم‌های زمینی نیز پیش از این، منطقه را به دقت جستجو کرده بودند. با این حال، با توجه به پیچیدگی‌های مسیر و شرایط سخت جوی، نتیجه‌ای حاصل نشد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی و تله کابین گنجنامه تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش رو فردا جلسه ای با حضور مسئولان استانی برگزار خواهیم کرد تا در خصوص ادامه یا توقف جستجو تصمیم‌گیری شود.