به گزارش خبرنگار مهر، سعید دوستی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر، در نشست شورای فرهنگ عمومی گفت: در پی ناآرامیهای اخیر، ۸ نفر از افراد مسلح و عاملان آتشزدن مسجد جامع قائمیه شناسایی و بازداشت شدهاند.
وی با اشاره به خسارات محدود در اسلامشهر نسبت به سایر شهرها، اعلام کرد: تنها یک مسجد، یک پایگاه بسیج و بخشی از مبلمان شهری دچار آسیب شده و خسارات جزئی نیز به اموال شهروندان وارد آمده است.
دوستینژاد افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از افراد دخیل در ناآرامیها شناسایی و بازداشت شدهاند که در میان آنها ۲۴ زن و ۴ تبعه خارجی نیز حضور دارند.
دادستان اسلامشهر با اشاره به بررسی پروندهها ادامه داد: برخی از لیدرها و افراد دارای نقش پررنگ در تخریبها روانه زندان شده و افراد با جرایم سبکتر با قرار تأمین آزاد هستند.
او تأکید کرد: طبق قانون جدید، علاوه بر مجازات سنگین، اموال لیدرهایی که مردم را به تخریب اموال عمومی تحریک کردهاند، ضبط و برای جبران خسارات استفاده خواهد شد.
دوستینژاد همچنین نقش شبکههای معاند، فضای مجازی و سرویسهای جاسوسی خارجی را در تشدید خشونتها پررنگ دانست و افزود: بخشی از جانباختگان با سلاح سرد یا گلوله از پشت هدف قرار گرفتهاند که نشاندهنده حضور عناصر آموزشدیده در میان اغتشاشگران است.
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