تبیین راه های ترغیب و تشویق فرزندان به نماز/ آموزش نماز باید از خانواده آغاز شود

حجت الاسلام محمدحسن فروزان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش خانواده در تشویق و ترغیب فرزندان به نماز اشاره و بیان داشت: خانواده در ترغیب و تشویق فرزندان به نماز، نقش اول را دشته و از اهمیت خاصی برخوردار است. این نهاد اجتماعی در انتقال باورهای مذهبی به کودکان، نقش تعیین کننده و تأثیر گذاری دارد بنابراین یکی از رسالتهای ظریف و لطیف والدین در تربیت دینی فرزندان، بیدار سازی نیازهای فطری آنها از همان دوران کودکی می باشد، تا آنها انجام تکالیف مذهبی از جمله نماز را به عنوان یکی از نیازهای روانی و معنوی خود احساس کنند.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی باید برای خانواده ها برنامه ریزی ویژه ای داشته باشد. به اعتقاد بنده، یک وزارت متصل باید مأموریت خانواده ها را به عهده بگیرد .نکته حائز اهمیت دیگر بحث تربیت است. خانواده به عنوان آموزشگاه کوچکی است که نقش تربیتی آن تا پایان زندگی ، همواره در رفتار فرزندان مشهود خواهد بود.

حجت الاسلام فروزان نژاد گفت: نماز برترين عبادت است كه اگر در خانواده ها اصل قرار گيرد اعضاي خانواده از بسياري آسيب هاي اجتماعي مصون خواهند ماند.

فروزان نژاد با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) مبتنی بر اینکه نماز دژي استوار در برابر تهاجم و وسوسه هاي شيطان است، تصریح کرد: براي جذب فرزندان به نماز، لازم است ابتدا علل بی توجهي به نماز كه مربوط به خانواده، محيط گروه همسالان و خود نوجوان است شناسايي و با آنها مقابله شود.

وی گفت: آموزش نماز باید از خانواده آغاز شود. روایات زیادی هست که وظیفه پدر و مادر در رابطه با آموزش مسایل دینی مشخص و بیان کرده است. بعنوان مثال اقامه و اذان در گوش نوزاد، نام گذاری خوب برای فرزند با نام اهل بیت و پیامبر(ص)، آموزش کلمه لااله الا الله سن 3سالگی ، محمدرسوال الله در سن 3تا 7 سالگی، تشخیص دست چپ و راست خود در سن 5 سالگی دست چپ و راست و هم چنین رکوع و سجده وظیفه مهمی است که برعهده والدین است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان افزود: یکی دیگر از وظایف پدرو مادر این است که وقتی نماز می خوانند بچه را در کنارخود قرار دهند حتی اگر در قنداق باشد تا نوزاد تصویر برداری کند و بعد اجازه بدهند بچه با سجاده و مهر پدر و مادر بازی کند. پیامبر وقتی به سجده می رفت امام حسن و حسین روی گردن امام سوار می شدند.پدران و مادران باید فرزندان خود با نماز پیوند دهند. فرزندان باید در سن 7سالگی احترام به نماز را آموزش ببینند و پسران در سن 9 سالگی نماز را فرابگیرند.

وی ادامه داد: بنابراین پدر و مادر باید توجه داشته باشند که دعوت فرزندان به نماز از داخل خانه آغاز می شود. خداوند در آیه ای از قرآن کریم می فرماید: فرزندان و اهل خانه خود را به نماز دعوت کنید. پدر و مادر باید مراقب رفتار خود در خانه باشند و نماز خود را در اول وقت بخوانند چرا که این شیوه دعوت به نماز بصورت غیرمستقیم است.

حجت الاسلام فروزان نژاد در پایان گفت: والدین باید فیلم، انیمیشن و غیره در خصوص نماز، تهیه و در اختیار فرزندان خود قرار دهند.بچه ها را به همراه به مسجد و نماز جماعت ببرند تا نماز در ذهن بچه ها نهادینه شود.