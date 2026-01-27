به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «نیم شب» عنوان تازه ترین فیلم محمدحسین مهدویان است که راهی فجر چهل و چهارم شده است و مراحل فنی و آماده سازی آن ادامه دارد.

«نیم شب» اولین فیلم و اولین روایت ساخته شده در سینمای ایران با موضوع جنگ ١٢ روزه و تجاوز اسرائیل به خاک ایران است و این فیلم سومین همکاری مهدویان با حبیب والی نژاد بعد از مستند «آخرین روزهای زمستان» و «ایستاده در غبار» در قامت تهیه کننده محسوب می‌شود.

تازه ترین فیلم محمدحسین مهدویان بعد از پنج سال دوری از سینما؛ روایتگر قصه واقعی در حوالی خیابان یوسف آباد تهران است و نویسندگی این قصه ملتهب بر عهده مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز بر اساس طرحی از یاسر انتظامی بوده است.

بازیگران این فیلم از چهره های کمتر شناخته شده در حوزه سینما هستند و احسان منصوری یکی از نقش های کلیدی و مهم را در این فیلم ایفا می‌کند.

این فیلم با حمایت موسسه تصویر شهر تولیده شده و نخستین اکران این اثر در جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

مهدویان که فیلم «شیشلیک» او هنوز در انتظار اکران است، سه سیمرغ بلورین و چهار نامزدی در ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر را در ارتباط با کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه برای فیلم‌های «ایستاده در غبار»، «ماجرای نیمروز» و «درخت گردو» در کارنامه دارد.