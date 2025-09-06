به گزارش خبرنگار مهر، «نیمشب» عنوان تازهترین فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان بعد از چهار سال دوری از سینما است که فیلمبرداری آن به تازگی در تهران به پایان رسیده است. این فیلم سینمایی با فیلمنامهای به قلم مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز ساخته شده و حبیب والینژاد تهیهکنندگی آن را برعهده دارد. بعد از فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» این دومین همکاری سینمایی مهدویان و والینژاد به شمار میرود.
«نیمشب» بر اساس یک ماجرای واقعی و با حمایت موسسه تصویر شهر تولیده شده است. آنچه اهمیت این پروژه را دوچندان میکند، جایگاه تاریخی آن در سینمای ایران است؛ پس از فیلم «مرز» ساخته جمشید حیدری که بهعنوان نخستین فیلم دفاع مقدس درباره جنگ ایران و عراق در تاریخ سینمای ایران ثبت شده است، حالا اثر تازه مهدویان نیز به عنوان اولین فیلم آغازگر روایتهای سینمایی از جنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران است.
محمدحسین مهدویان با روایتهای مستندگونه از تاریخ معاصر شناخته میشود. او حالا بعد از چهار سال این بار سراغ ساخت فیلمی با موضوع جنگ ۱۲ روزه رفته است.
