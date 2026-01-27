قصه موسیقی ایران از پیش از انقلاب به دهه شصت در «شور ناآرام صوت»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شور ناآرام صوت» اثر حامد طاهریکیا توسط نشر اگر منتشر شد.
«شور ناآرام صوت» قصه عبور موسیقی ایران از پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به دهه شصت است.
دهه شصت ایران سرشار از تجربههایی بود که در فرایند بازسازی مجدد فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور شکل میگرفتند. تجربههای زیسته در این دهه بازتابدهنده دگرگونیهایی بودند که ساختار احساسات و زیست روزمره ایرانیان را متحول میکردند. این تحولات، بهویژه در عرصه فرهنگ، با سرعت و شدتی چشمگیر رخ میدادند. در گفتار بازیگران سیاسی حکومت اسلامی، انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان یک انقلاب فرهنگی تعبیر میشد که ایرانیت را به سوی بازگشت به خویشتن اسلامی-شیعی هدایت میکرد.
انقلاب فرهنگی از شکلگیری نوعی عقلانیت اسلامی-شیعی حکایت داشت که براساس آن مؤمن ایرانی باید با بهرهگیری از آن، خود را از گناهان دنیای مادی دور نگه دارد. براین اساس، موسیقی در دهه شصت میبایست پالایش، محدود و تحت نظارت قرار میگرفت تا جامعه در گذار به امت اسلامی، از موسیقی به مثابه عنصری که عقلانیت اسلامی-شیعی را تضعیف میکند، رهایی یابد. درنتیجه، پروژه تطهیر فرهنگ شنیداری و بازتعریف میدان موسیقی که از دوران پهلوی به ارث رسیده بود، آغاز شد. این کتاب حکایت و تحلیل این گذار و این بازتعریف است.
کتاب «شور ناآرام صوت» که پژوهشی تاریخی با محوریت موسیقی است در چهارفصل به انضمام یک نتیجهگیری و پسگفتار روایتی از رویارویی جامعه ایرانی پس از انقلاب با مقوله موسیقی که در آن کوشش شده خواننده را با موقعیت تاریخیفرهنگی از منظر فرهنگ شنیداری ایران در دهه شصت مواجه کند.
این کتاب در ۱۶۷ صفحه با قیمت ۳۵۰ هزار تومان توسط نشر اگر روانه بازار کتاب شده است.
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