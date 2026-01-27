تولید مستند سردار شهید محمد جعفر سعیدی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل متوسلیان ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مستند بعد از مراحل تحقیق و پژوهش وارد مرحله تولید و فیلمبرداری شده است که بعد از سه هفته در دی ماه سال جاری مراحل فیلمبرداری خود را پشت سر گذاشته است.
دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی بیان کرد: این اثر تهیه و تولید مرکز آفرینشهای هنری نیروی دریایی سپاه و با حضور فاطمه خدری همسر شهید محمد جعفر سعیدی است که تهیه کننده آن مجید حاجبی و نویسنده و کارگردان آن نیز میثم دره شولی است.
متوسلیان افزود: امید مستند «سردار شهید محمد جعفر سعیدی» بتواند زوایای ناشناخته از زندگی این شهید شاخص را به مخاطبان عرضه و نسل کنون بیشتر با شهدا آشنا و مانوس شوند.
کارگردان مستند سردار شهید محمد جعفر سعیدی گفت: در دنیای حرفهای فیلمسازی چالشهای فراوانی وجود دارد و یکی از مهمترین این چالشها سبک و نوع روایت است.
میثم دره شولی افزود: روایت در این نوع مستندها باید علاوه بر پیوستگی، جامعیت لازم را نیز باید داشته باشد. وی اظهار کرد: این مستند تلاش میشود روایتی نو از زندگی نامه شهید محمد جعفر سعیدی ارائه شود که از حیث تاثیرگذاری در مخاطب نیز از کیفیت مطلوب و شایستهای برخوردار باشد
تهیه کننده مستند سردار شهید محمد جعفر سعیدی نیز گفت: بعد از بررسیهای فراوان و مقایسه با آثار موفق جهانی به این نتیجه رسیدیم که این مستند را با سبک بازنمایی انجام شود.
مجید حاجبی افزود: در این اثر بعد از انتخاب عوامل حرفهای مراحل تحقیقات و پیش تولید این اثر آغاز شد. سردار شهید محمد جعفر سعیدی از شهدای نام آشنا و مردمی به عنوان شهید شاخص استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ معرفی شد.
این شهید والامقام از شهدای مخلص، انقلابی و خودساخته استان بوشهر است که همگان او را با نام «مروارید سهیل» میشناسند زیرا پیکر مطهرش پس از شهادت در محور عملیاتی «کربلای ۴» و در جزیره سهیل، پس از ۱۰ سال به کشور بازگشت و در گلستان شهدای گناوه آرام گرفت.
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