یادواره سردار شهید محمد جعفر سعیدی و شهدای خارگ برگزار می شود

محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یادواره سردار شهید محمد جعفر سعیدی «شهید شاخص سال ۱۴۰۲ استان بوشهر» و شهدای جزیره خارگ در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: سردار شهید محمد جعفر سعیدی فرمانده سرافراز سپاه خارگ، از شهدای مخلص، انقلابی و خود ساخته استان بوشهر است که همگان او را با نام «مروارید سهیل» می‌شناسند زیرا پیکر مطهر ایشان پس از شهادت در محور عملیاتی «کربلای ۴» و در جزیره سهیل، پس از ۱۰ سال به کشور بازگشت‌.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: ایثارگری رزمندگان در طول دوران دفاع مقدس از نمادهای پرافتخار و زرین برای ایران اسلامی است، فرهنگ ایثار و شهادت عامل حفظ هویت ملی، دینی و جمعی ماست.