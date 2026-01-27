به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر خراسان شمالی که پیش از ظهر سه‌شنبه در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و رخدادهای اخیر، ضروری است در اجرای برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر و نیمه شعبان، موضوع جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی مؤثر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش‌های متعددی برای ایجاد فاصله بین دولت و مردم انجام می‌دهد، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برگزاری میز خدمت، اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات و ملاقات عمومی در بین مردم حضور داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین بر استفاده از ظرفیت متخصصان و افراد دارای سواد رسانه‌ای در حوزه تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در کنار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرار گرفته و در اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.