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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

رستمی: حضور مدیران در میان مردم در برنامه‌های ایام‌الله ضروری است

رستمی: حضور مدیران در میان مردم در برنامه‌های ایام‌الله ضروری است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: اجرای برنامه‌های دهه فجر و نیمه شعبان باید با رویکرد جهاد تبیین و حضور فعال مدیران در میان مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر خراسان شمالی که پیش از ظهر سه‌شنبه در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و رخدادهای اخیر، ضروری است در اجرای برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر و نیمه شعبان، موضوع جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی مؤثر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش‌های متعددی برای ایجاد فاصله بین دولت و مردم انجام می‌دهد، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برگزاری میز خدمت، اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات و ملاقات عمومی در بین مردم حضور داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین بر استفاده از ظرفیت متخصصان و افراد دارای سواد رسانه‌ای در حوزه تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در کنار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرار گرفته و در اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6733363

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