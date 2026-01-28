ترکیب پرسپولیس برای دیدار با فولاد اعلام شد/ ۶ سرخپوش علیه تیم سابق!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه تیم فوتبال فولاد در ورزشگاه خانگی میزبان پرسپولیس خواهد بود.

اوسمار ویه را سرمربی سرخپوشان تهرانی ترکیب تیمش را برای دیدار امروز به این شرح اعلام کرد:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، دنیل گرا، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، محمدامین کاظمیان، امید عالیشاه، اوستون ارونوف و علی علیپور.

فولاد خوزستان هم با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، رامین رضاییان، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، فرشاد احمدزاده، یوسف مزرعه، ساسان انصاری و احسان محروقی.

در ترکیب تیم فولاد حامد لک، علی نعمتی، رامین رضائیان، ساسان انصاری، سینا اسدبیگی و فرشاد احمدزاده سابقه بازی در پرسپولیس را دارند و امروز مقابل تیم سابق خود قرار خواهند گرفت.