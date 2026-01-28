تهران پیشتاز کشور در تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر کارگر، مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تحلیل عملکرد استانها در حوزه تبدیل اسناد گفت: استان تهران با تبدیل ۲۴۷ هزار و ۱۸۴ فقره سند، پیشتاز کشور است و پس از آن استانهای اصفهان، مازندران، خراسان رضوی و فارس در رتبههای بعدی قرار دارند. وی همچنین به مقایسه عملکرد استانها پرداخت و توضیح داد که برخی استانها نیز با وجود پایین بودن آمار باقیمانده اسناد، از نظر تحقق برنامههای عملیاتی در رتبههای پایینتر جدول قرار دارند.
وی ضمن تاکید بر توجه مدیران کل استانی بر تحقق برنامههای عملیاتی سال جاری از برگزاری جلسه در بهمن ماه با نمایندگان سازمان امور استخدامی خبر داد و گفت: حسب دستور رئیس و معاون راهبردی سازمان، ۶ بهمن ماه جلسهای با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی برگزار شد. هدف از این جلسه، احصاء دقیق و بررسی جامع شاخصهای عمومی و اختصاصی عملکردها بود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند با تمرکز به این شاخصها پیش برود ضمن اینکه بتوانیم در جشنواره شهید رجایی به جایگاهی که شایسته آن هستیم دست یابیم.
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