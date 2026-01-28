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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

تجارت خارجی ایران به ۹۴ میلیارد دلار رسید

تجارت خارجی ایران به ۹۴ میلیارد دلار رسید

بر اساس اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار رسید که از نظر ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش و از حیث وزن با ثبت ۱۶۳ میلیون تن، ۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از حیث ارزش به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار و از نظر وزن به ۱۶۳ میلیون و ۲۱۳ هزار تن رسید.

بر اساس اعلام گمرک ایران، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش و از حیث وزن ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت مقدار ۱۳۰ میلیون و ۳۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۵ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶.۳ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماهه سال‌جاری مقدار ۳۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴.۶ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 6734093
طیبه بیات

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