تجارت خارجی ایران به ۹۴ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از حیث ارزش به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار و از نظر وزن به ۱۶۳ میلیون و ۲۱۳ هزار تن رسید.

بر اساس اعلام گمرک ایران، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش و از حیث وزن ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت مقدار ۱۳۰ میلیون و ۳۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۵ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶.۳ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماهه سال‌جاری مقدار ۳۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴.۶ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.