واگذاری امور محلات منطقه ۸ به ساختار مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حیدری رئیس دبیرخانه راهبری مشارکتهای محلهای شهر تهران با تشریح روند شکلگیری مدیریت محله، اظهار کرد: ابطال شورایاریها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری پیش از آغاز دوره فعلی مدیریت شهری صورت گرفته و نسبت دادن این موضوع به مدیریت شهری کنونی نادرست است. وی افزود: نظامنامه مدیریت محله پس از طی فرآیندی چندساله و رفتوبرگشتهای حقوقی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و فرمانداری، در نهایت در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده است.
رئیس دبیرخانه راهبری مشارکتهای محلهای شهر تهران با اشاره به ساختار تصمیمگیری مدیریت محله تصریح کرد: ستاد مدیریت محله در بالاترین سطح مدیریتی شهر تهران و با ریاست شهردار تهران فعالیت میکند و دبیرخانه راهبری مشارکتهای محلهای مجری مصوبات این ساختار بالادستی است. وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از شبهات مطرحشده درباره مدیریت محله، ناشی از عدم آگاهی نسبت به این فرآیندها و سازوکارهای قانونی است.
حیدری با بیان اینکه فرآیند انتخاب مدیران محله یکی از پیچیدهترین مراحل این نظامنامه بوده است، گفت: معرفی چند گزینه، انجام ارزیابیهای تخصصی و هماهنگی با مناطق، مسیر انتخاب مدیر محله را شکل داده و امروز میتوان گفت بیش از ۹۰ درصد الزامات نظامنامه مدیریت محله در این دوره محقق شده است. وی در پایان بر نقش مؤثر هیأتهای امنای محلات در تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
اداره امور محلات منطقه ۸ به مدیران محله سپرده میشود
در ادامه این جلسه، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان، اظهار کرد: در منطقه ۸، فرآیند انتخاب رئیس، نایبرئیس و مدیر محله در اغلب محلات به سرانجام رسیده و تنها یک محله دارای سرپرست موقت است که آن نیز در مسیر تعیین تکلیف نهایی قرار دارد.
وی با اشاره به درگیری مستقیم مدیریت منطقه در فرآیند مصاحبه و انتخاب مدیران محله افزود: با صدور احکام و به رسمیت شناختن مدیران محله، مسئولیت اداره امور محلات بهصورت کامل به ساختار مردمی مدیریت محله واگذار میشود و نیروهای شهرداری مستقر در محلات به واحدهای ستادی بازمیگردند.
شهردار منطقه ۸ با قدردانی از اعضای هیأتهای امنای محلات تصریح کرد: ترکیب شکلگرفته در محلات منطقه ۸، ترکیبی توانمند، مسئولیتپذیر و پایکار است و انتظار میرود با همکاری دوسویه با شهرداری، زمینه گرهگشایی از مسائل مردم و پیشبرد امور محلی فراهم شود.
نظر شما