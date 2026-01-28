آذربایجان شرقی پیشرو در پویش نذر کاشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی داداش زاده روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۱۹۰ طرح مختلف در توسعه صحن‌های عتبات اجرا شده که بسیاری از این طرح‌ها به اتمام رسیده و برخی از آن‌ها نیز در دست اجرا است.

وی از اتمام کار صحن حضرت زهرا(س) در راستای توسعه مرقد حضرت علی(ع) با عنوان بزرگ ترین طرح توسعه ای خبر داده و گفت: صحن مرقد امیرالمومنین(ع) یازده هزار متر مربع بود که با ساخت صحن حضرت زهرا(س) در این مرقد ۲۲۰ هزار متر مربع به آن افزوده و که این افتخار مهمی برای ایران است چراکه این صحن با الهام از هنر هنرمندان ایران اسلامی ساخته شده که به نوعی مشارکت هنرمندان را همراه داشته پدر کنار آن برای سفارش مصالح لازم کار موجب تولید و اشتغال نیز شده است.

وی افزود: صحن امام حسن مجتبی(ع) نیز با مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع در جوار حرم امام حسین(ع) ساخته می‌شود که مرحله خاکبرداری آن آغاز شده و با تامین اعتبار کار اجرایی آن عملیاتی خواهد شد؛ همچنین صحن عقیله بنی هاشم، حضرت زینب(س) در کنار خیمه گاه در کربلای معلی با مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع را از دیگر اقدامات ستاد عتبات و عالیات است که ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نازک کاری آن نیز آغاز شده است.

داداش زاده در ادامه خاطرنشان کرد: کار تیم مرمت فرش استان به قدری تخصصی است که فرش های فرسوده ۳۵۰ ساله را ترمیم و به موزه تحویل دادند، این ۶۵ کاروان طی ۶۵ بار طی فعالیت ستاد از آغاز تاکنون به کربلا اعزام شده و هر بار به مدت یک ماه افراد به مرمت و بازسازی فرش پرداختند.

وی به اجرای پویش نذر کاشی نیز تاکید کرده و یادآور شد: این پویش طی دو سال پیش آغاز شده و آذربایجان شرقی نیز از استان‌های پیشرو در این امر بوده که نزدیک ۱۵ هزار نفر مشارکت کننده داشته است.

وی در پایان متذکر شد: برنامه‌های فرهنگی از سالروز ولادت امام حسین(ع) تا نیمه شعبان آغاز شده که طی این ۱۲ روز هر روز با قشری این برنامه‌ها اجرا می‌شود و امروز با عنوان «ستاد بازسازی و بانوان» نام گرفته است چراکه بانوان به عنوان نیمی از جامعه نقش مهمی در اهدا، جمع آوری نذورات و ستاد دارند.