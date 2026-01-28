۳۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی، ظهر چهارشنبه در قرارگاه خبری سه ضلع اصلی آرامش اجتماعی را «نقش رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها»، «مدیریت مسئولانه مسئولان» و «برخورد حقوقی با عوامل ناامنی» عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها بازوی اعتماد و آرامش جامعه‌اند و قلم خبرنگاران، نقش تعیین‌کننده‌ای در امیدآفرینی دارد.

هاشمی با اشاره به عملکرد عمرانی و اقتصادی دولت در شهرستان گفت: در مجموع ۳۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان گنبد کاووس آماده بهره‌برداری است که از این تعداد ۲۸۹ پروژه افتتاح و ۱۶ پروژه کلنگ‌زنی خواهد شد. ارزش ریالی این طرح‌ها در مجموع به سه هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان می‌رسد و اشتغال مستقیم برای هزار و ۳۸۰ نفر ایجاد می‌کند.

به گفته وی، ۸۸ درصد این پروژه‌ها افتتاح و ۱۲ درصد پروژه ها عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی افزود: از میان پروژه‌های اجرایی، ۸۹ درصد عمرانی و ۱۱ درصد اقتصادی هستند و تقریباً نیمی از اعتبارها به طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای اختصاص یافته است.

فرماندار گنبد کاووس با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: یکی از پایه‌های افتتاح امسال، پروژه‌های مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن روستایی با ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار است. همچنین در بافت فرسوده شهر گنبد، ساخت ۹۱ واحد خودمالک با محوریت بنیاد مسکن در حال انجام است.

هاشمی از اجرای طرح‌های انرژی پاک خبر داد و گفت: دو نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی با ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان گنبد کاووس به بهره‌برداری می‌رسد و به زودی روکش آسفالت محور گنبد–آق‌قلا و محور روستایی آقوند نیز با بیش از ۶۰ میلیارد تومان تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به مزیت‌های شهرستان گنبد کاووس خاطرنشان کرد: این شهرستان با برخورداری از برج تاریخی گنبد قابوس، تالاب‌های بین‌المللی، رتبه نخست پرداخت زکات کشور، سهم ۵۰‌درصدی در صادرات استان و جایگاه برتر در تولید گوشت قرمز و تخم‌مرغ، از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی گلستان به شمار می‌آید.

هاشمی اظهار کرد: با وجود فشارهای خارجی، استان گلستان با ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای انسانی و مدیریت جهادی، با شتاب در حال توسعه است. دولت پزشکیان با نگاه عدالت‌محور، روستاها را در اولویت رشد قرار داده و امروز تفاوت سطح خدمات در روستا و شهر به حداقل رسیده است.

وی ادامه داد: دهه فجر امسال نماد همت، امید و کار جهادی است؛ دولت در کنار مردم، مسیر توسعه را با قدرت ادامه می‌دهد.

فرماندار گنبد کاووس با اشاره به اهمیت حیاتی محورهای ارتباطی، به پروژه‌های کلیدی حوزه راه اشاره کرد وگفت: تکمیل باند شمالی محور گنبد آق قلا با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی، آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم محور گنبد–اینچه برون و همچنین لکه‌گیری و روکش آسفالت روستایی آقوند با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از جمله اقدامات شاخص در این ایام است.